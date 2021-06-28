Бускетс: «Унаи Симон знает, что мы ему полностью доверяем»

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал победу над Хорватией в матче 1/8 чемпионата Европы (5:3 доп.вр).

«К сожалению, Ольмо не смог сделать счет 4:1 как раз перед тем, как хорваты перестроились. Но в целом я очень доволен результатом и выходом в четвертьфинал. Унаи Симон знает, что мы ему полностью доверяем. С автоголом не повезло, но он психологически очень устойчив и амбициозен, что и продемонстрировал сегодня. После пропущенного гола он играл исключительно надежно и сделал несколько отличных сейвов», — приводит слова Бускетса сайт УЕФА.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами. Матч 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.