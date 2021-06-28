Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Бускетс: «Унаи Симон знает, что мы ему полностью доверяем»

22:18
Теги:

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал победу над Хорватией в матче 1/8 чемпионата Европы (5:3 доп.вр).

«К сожалению, Ольмо не смог сделать счет 4:1 как раз перед тем, как хорваты перестроились. Но в целом я очень доволен результатом и выходом в четвертьфинал. Унаи Симон знает, что мы ему полностью доверяем. С автоголом не повезло, но он психологически очень устойчив и амбициозен, что и продемонстрировал сегодня. После пропущенного гола он играл исключительно надежно и сделал несколько отличных сейвов», — приводит слова Бускетса сайт УЕФА.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами. Матч 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.

Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российский хоккеист играл за «Детройт» и «Флориду», а теперь его объявили в розыск
Рублев и Хачанов потрепали нервы болельщиков, но не повторили ошибок Циципаса
Швейцария выигрывает у Франции после первого тайма
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля