Булыкин назвал несправедливостью решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи Евро в Копенгагене

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении властей Дании не допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

«Ну, конечно, это несправедливо, когда на таком большом празднике футбола болельщики не могут поддержать свою команду. Все мы знаем, что фанаты являются 12-м игроком, который всегда помогает команде своей поддержкой. И здесь очень непонятна реакция Дании на эту всю эту ситуацию. Можно долго придумывать причины, почему так сделали, но я считаю, что это неуважение к футболу и болельщикам», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

1 июня стало известно, что власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене. Отметим, что 21 июня Дания в своей столице сыграет против сборной России в рамках третьего тура группового турнира чемпионата Европы. Начало встречи — в 22.00 (мск).