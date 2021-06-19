Булыкин назвал несправедливостью решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи Евро в Копенгагене
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении властей Дании не допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.
«Ну, конечно, это несправедливо, когда на таком большом празднике футбола болельщики не могут поддержать свою команду. Все мы знаем, что фанаты являются 12-м игроком, который всегда помогает команде своей поддержкой. И здесь очень непонятна реакция Дании на эту всю эту ситуацию. Можно долго придумывать причины, почему так сделали, но я считаю, что это неуважение к футболу и болельщикам», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.
1 июня стало известно, что власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене. Отметим, что 21 июня Дания в своей столице сыграет против сборной России в рамках третьего тура группового турнира чемпионата Европы. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/19/n_16127312.shtml
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