В Венгрии Гризманн может догнать Ширера
В матче против Венгрии во втором туре Евро-2020 лучший бомбардир предыдущего розыгрыша француз Антуан Гризманн получит отличный шанс сравняться по результативности с третьим бомбардиром в истории турнира Аланом Ширером.
Сейчас француз, забивший в 2016 шесть мячей, делит четвертую строчку еще с пятью снайперами. На счету Ширера семь голов, у Мишеля Платини — девять, у лучшего бомбардира Криштиану Роналду — 11, причем два последних на данный момент точных удара он нанес как раз на «Ференц Пушкаш Арене».
Матч Венгрия — Франция состоится сегодня, 19 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск).
Лучшие бомбардиры в истории Евро
|
Игрок
|
Страна
|
Чемпионаты Европы
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 2
|
11
|
Мишель Платини
|
Франция
|
1984 — 9
|
9
|
Алан Ширер
|
Англия
|
1996 -5, 2000 — 2
|
7
|
Патрик Клайверт
|
Голландия
|
1996 — 1, 2000 — 5
|
6
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1
|
6
|
Нуну Гомеш
|
Португалия
|
2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1
|
6
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
2004 — 4, 2008 — 2
|
6
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2
|
6
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1
|
6
|
Антуан Гризманн
|
Франция
|
2016 — 6
|
6
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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