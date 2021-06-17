Народный артист России Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Украины над Македонией (2:1) на Евро-2020.

«Мне очень нравится сборная Украины. Малиновский замечательный... Да и вообще команда прекрасно подготовилась. Очень рад за них. Австрийцев украинцы обязательно обыграют. Они выйдут из группы. И пока украинцы сильнее нашей сборной», — сказал Боярский «СЭ».

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.

В третьем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией, а Македония — с Нидерландами.