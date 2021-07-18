Чешский тренер назвал футбол сборной России на Евро-2020 доисторическим

Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка оценил выступление сборной России на Евро-2020.

«Наиболее доисторический футбол на Евро показали Турция и Россия. Россия удивила меня больше, потому что после ЧМ-2018 я думал, что эта команда находится на подъеме. У этой команды, очевидно, потенциал гораздо выше, чем тот результат, который она показала на чемпионате Европы. Я понимаю, почему сборная Македонии не может играть высоко, но не понимаю, почему этого не может Россия. Россияне позорно сыграли с Данией. Внезапно выяснилось, что их игры недостаточно, особенно в защите и при потере мяча. Также выяснилось, что в современный футбол могут играть не только топ-сборные, но и такие команды, как Швейцария, Дания, Австрия», — приводит iSport слова Лички.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B на Евро-2020 и не смогла попасть в плей-офф турнира. После чемпионата Европы с поста главного тренера национальной команды был уволен Станислав Черчесов.