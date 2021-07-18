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Чешский тренер назвал футбол сборной России на Евро-2020 доисторическим

14:48
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка оценил выступление сборной России на Евро-2020.

«Наиболее доисторический футбол на Евро показали Турция и Россия. Россия удивила меня больше, потому что после ЧМ-2018 я думал, что эта команда находится на подъеме. У этой команды, очевидно, потенциал гораздо выше, чем тот результат, который она показала на чемпионате Европы. Я понимаю, почему сборная Македонии не может играть высоко, но не понимаю, почему этого не может Россия. Россияне позорно сыграли с Данией. Внезапно выяснилось, что их игры недостаточно, особенно в защите и при потере мяча. Также выяснилось, что в современный футбол могут играть не только топ-сборные, но и такие команды, как Швейцария, Дания, Австрия», — приводит iSport слова Лички.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B на Евро-2020 и не смогла попасть в плей-офф турнира. После чемпионата Европы с поста главного тренера национальной команды был уволен Станислав Черчесов.

Дополнительная информация:

https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-reprezentace-euro-2021/399132/licka-euro-skoro-za-deset-chvalil-sudi-i-cechy-rusko-patri-do-praveku.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости