Защитник сборной Англии Харри Магуайр рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2020 с Данией.

«Мы усвоили урок чемпионата мира. Нам помог опыт и других крупных турниров, у нас было много больших матчей, мы много времени провели вместе, тренируясь на поле, играя в товарищеских и отборочных матчах.



Путь сборной Дании на этом турнире очень вдохновляет. Мы все думали о Кристиане Эриксене и его выздоровлении, все переживали за него. У них хорошая команда. Дания на протяжении многих лет доказывала, что является топовой командой. Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом», — цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля. Начало — в 22.00 (мск).