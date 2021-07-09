Бонуччи: «Манчини восстановил самооценку сборной Италии - это заставляет нас побеждать»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против Англии.

«Победа была бы большим источником радости и уверенности для итальянцев. После прихода Манчини я сразу понял, что мы быстро придем в себя после разочарования из-за пропуска ЧМ-2018. Он работал над нашей психологией, восстановил нашу самооценку и повысил уровень игры — это заставляет вас побеждать.

Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь», — цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).