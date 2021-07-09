Бонуччи: «Манчини восстановил самооценку сборной Италии - это заставляет нас побеждать»
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против Англии.
«Победа была бы большим источником радости и уверенности для итальянцев. После прихода Манчини я сразу понял, что мы быстро придем в себя после разочарования из-за пропуска ЧМ-2018. Он работал над нашей психологией, восстановил нашу самооценку и повысил уровень игры — это заставляет вас побеждать.
Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь», — цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.
11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024491--italy-vs-england/
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