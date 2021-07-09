Дзюба стал лучшим игроком сборной России на Евро-2020 по версии WhoScored
Статистический портал опубликовал рейтинг игроков сборной России на Евро-2020. Лучший показатель у форварда Артема Дзюбы.
Рейтинг игрока составил 6.93 балла. Вторым стал полузащитник Далер Кузяев (6,90). На третьей позиции вратарь Матвей Сафонов (6,84).
В топ-10 также вошли Алексей Миранчук (6,74), Игорь Дивеев (6,68), Александр Головин (6,54), Александр Соболев (6,48), Марио Фернандес (6,34), Магомед Оздоев (6,30) и Георгий Джикия (6,29).
Всего в рейтинге 20 игроков. Худший показатель у вратаря Антона Шунина (4,68).
В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.
После завершения выступления на турнире команду покинул главный тренер Станислав Черчесов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю