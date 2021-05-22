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Бензема попросил не зацикливаться на его связке с Мбаппе в сборной Франции

03:24
Карим Бензема. Фото Instagram
Карим Бензема. Фото Instagram
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Нападающий «Реала» Карим Бензема в интервью Onze Mondial обсудил перспективы игры с Кильяном Мбаппе в сборной Франции.

Карим Бензема.Бензема вернулся в сборную Франции спустя шесть лет. Его исключали из-за шантажа Вальбуэна

«Это может быть легко. Кильян — молодой игрок, и он очень и очень талантлив. Мне очень нравится, как он играет в футбол. Теперь нам решать, как хорошо сыграть на поле. Кроме того, мы не должны зацикливаться на дуэте Мбаппе-Бензема. В этой команде много игроков с огромным талантом: Гризманн, Жиру, Погба, Дембеле, Коман, Бен Йеддер... Опасность может исходить откуда угодно, и это тоже хорошо для Франции», — сказал Бензема.

33-летний Бензема попал в заявку сборной Франции на чемпионат Европы. Форвард не выступал за национальную команду с 2015 года. Он был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Вальбуэна.

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