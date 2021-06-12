Бельгия — Россия: удар Мертенса — случайность или умышленный фол? Судья не удалил бельгийского игрока
На 31-й минуте матча чемпионата Европы-2020 Бельгия — Россия арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос принял неоднозначное решение, не применив никаких дисциплинарных санкций к Дрису Мертенсу. Бельгиец ударил Дмитрия Баринова ногой в пах, но судья, похоже, квалифицировал такие действия как случайные и вообще не зафиксировал нарушение правил.
На мой взгляд, у испанского рефери были основания для удаления Мертенса, он допустил ошибку. Почему не вмешались видеоассистенты? Перед турниром председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти подчеркнул, что ВАР будут вмешиваться в действия их коллег только в случае действительно явных и очевидных ошибок, что происходить это, скорее всего, будет нечасто. Видимо, неудаление бельгийца — это как раз «серая», а не черно-белая ситуация, не очевидная ошибка судьи или же, по мнению ВАР, вообще не ошибка.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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