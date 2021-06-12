На 31-й минуте матча чемпионата Европы-2020 Бельгия — Россия арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос принял неоднозначное решение, не применив никаких дисциплинарных санкций к Дрису Мертенсу. Бельгиец ударил Дмитрия Баринова ногой в пах, но судья, похоже, квалифицировал такие действия как случайные и вообще не зафиксировал нарушение правил.

На мой взгляд, у испанского рефери были основания для удаления Мертенса, он допустил ошибку. Почему не вмешались видеоассистенты? Перед турниром председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти подчеркнул, что ВАР будут вмешиваться в действия их коллег только в случае действительно явных и очевидных ошибок, что происходить это, скорее всего, будет нечасто. Видимо, неудаление бельгийца — это как раз «серая», а не черно-белая ситуация, не очевидная ошибка судьи или же, по мнению ВАР, вообще не ошибка.

(Александр Бобров)