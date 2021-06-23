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Стал известен финальный рейтинг команд, занявших третье место в группе на Евро

23 июня 2021, 23:59
Португальцы заняли третье место в группе. Фото AFP
Португальцы заняли третье место в группе. Фото AFP
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После окончания группового турнира Евро-2020 определился список команд, которые выходят в плей-офф с третьих мест. Напомним, что из шести сборных в 1/8 финала попадают четыре лучшие по числу очков, разности голов и количеству голов.

1. Группа F — Португалия — 4 очка, разность мячей — 7-6
2. Группа D — Чехия — 4 очка, 3-2
3. Группа А — Швейцария — 4 очка, 4-5
4. Группа С — Украина — 3 очка, 4-5
5. Группа В — Финляндия, 3 очка, 1-3
6. Группа Е — Словакия, 3 очка, 2-7

Португалия, Чехия, Швейцария и Украина вышли в плей-офф, Финляндия и Словакия покидают турнир.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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