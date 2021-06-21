Аршавин объяснил причины поражения Украины в матче с Австрией

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Австрии нужно отдать должное, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». — Они очень организованно сыграли, более остро действовали в атаке. Забарный (защитник сборной Украины — Прим. «СЭ») сегодня не всегда хорошо выглядел, через его зону два-три раза прорвались. Но он еще молодой парень.

Звездные футболисты у Украины есть, но какой-то командной суперигры мы все равно не увидели. Например, с голландцами сначала блеснул Ярмоленко, потом кто-то еще. Есть яркие исполнители, но как команда сегодня австрийцы сегодня были сильнее и поэтому они победили".

Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.

У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.