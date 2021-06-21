Россия — Дания: Дамсгор открыл счет в матче ударом в девятку
22:38
Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против России. Он отличился на 38-й минуте.
Дамсгор получил мяч на радиусе штрафной площади, улучил момент для удара и пробил по воротам. Мяч влетел точно в девятку ворот Матвея Сафонова.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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