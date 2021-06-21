Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против России. Он отличился на 38-й минуте.

Дамсгор получил мяч на радиусе штрафной площади, улучил момент для удара и пробил по воротам. Мяч влетел точно в девятку ворот Матвея Сафонова.