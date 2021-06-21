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Россия — Дания: Дамсгор открыл счет в матче ударом в девятку

22:38
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Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против России. Он отличился на 38-й минуте.

Дамсгор получил мяч на радиусе штрафной площади, улучил момент для удара и пробил по воротам. Мяч влетел точно в девятку ворот Матвея Сафонова.

Россия — Дания

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