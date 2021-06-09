Анри присоединился к сборной Бельгии
19:02
Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии. Он будет помогать Роберто Мартинесу на чемпионате Европы 2020 года.
Анри уже работал в тренерском штабе сборной Бельгии с 2016 по 2018 год, после чего тренировал «Монако» и «Монреаль Импакт».
Первый матч на чемпионате Европы Бельгия проведет 12 июня против России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 (мск).
Читайте также
«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю