Анри присоединился к сборной Бельгии

Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии. Он будет помогать Роберто Мартинесу на чемпионате Европы 2020 года.

Анри уже работал в тренерском штабе сборной Бельгии с 2016 по 2018 год, после чего тренировал «Монако» и «Монреаль Импакт».

Первый матч на чемпионате Европы Бельгия проведет 12 июня против России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 (мск).