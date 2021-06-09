Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Анри присоединился к сборной Бельгии

19:02
Теги:

Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии. Он будет помогать Роберто Мартинесу на чемпионате Европы 2020 года.

Анри уже работал в тренерском штабе сборной Бельгии с 2016 по 2018 год, после чего тренировал «Монако» и «Монреаль Импакт».

Первый матч на чемпионате Европы Бельгия проведет 12 июня против России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 (мск).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом
В США признали расширение влияния России на мировой арене
На людях с какими датами рождения отразится затмение 10 июня
Бузова потрясла своим вокалом артистов на репетиции во МХАТе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи