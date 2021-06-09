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Бензема избежал серьезной травмы и скоро вернется к тренировкам

18:58
Травма Карима Бензема. Фото Twitter
Травма Карима Бензема. Фото Twitter
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема сможет вернуться к тренировкам через 2-3 дня, сообщает RMC Sport.

Футболист получил травму в товарищеском матче против «Болгарии» (3:0). Опухшее бедро нападающего за ночь пришло в норму.

Бензема точно примет участие на Евро, и, скорее всего, сможет помочь своей команде в стартовом матче чемпионата Европы против Германии.

Встреча французов с немцами состоится 15 июня, в Мюнхене. Начало игры запланировано на 22.00 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи