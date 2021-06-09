Де Лигт может пропустить матч с Украиной из-за травмы
19:52
Защитник сборной Голландии Маттейс де Лигт может пропустить матч Евро-2020 против сборной Украины, сообщает 9 июня AD. Из-за травмы он сегодня не участвовал в двустороннем матче на тренировке голландцев.
6 июня футболист получил повреждение паха. Пока нет точной информации о том, сможет ли он восстановиться к стартовому матчу на Евро.
Матч Голландия — Украина состоится 13 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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