Англия стала четвертой сборной с идеальной обороной в группе Евро

Сборная Англии вышла из группы Евро-2020, одержав две минимальные победы и сыграв нулевую ничью с швейцарцами. Команда Гарета Саутгейта пополнила список сборных, которым удавалось пройти групповой турнир без пропущенных мячей. Ранее три сухих матча на старте выдавали только сборные Италии, Германии (по два раза) и Польши.

Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро