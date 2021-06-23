Англия стала четвертой сборной с идеальной обороной в группе Евро
Сборная Англии вышла из группы Евро-2020, одержав две минимальные победы и сыграв нулевую ничью с швейцарцами. Команда Гарета Саутгейта пополнила список сборных, которым удавалось пройти групповой турнир без пропущенных мячей. Ранее три сухих матча на старте выдавали только сборные Италии, Германии (по два раза) и Польши.
Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер
|
Соперники
|
Мячи
|
1980
|
Италия
|
Энцо Беардзот
|
Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)
|
1-0
|
1996
|
Германия
|
Берти Фогтс
|
Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)
|
5-0
|
2016
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
Украина (2:0), Польша (0:0), Сев.Ирландия (1:0)
|
3-0
|
2016
|
Польша
|
Адам Навалка
|
Сев.Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)
|
2-0
|
2020
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0
|
7-0
|
2020
|
Англия
|
Гарет Саутгейт
|
Хорватия — 1:0, Шотландия — 0:0, Чехия — 1:0
|
2-0
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