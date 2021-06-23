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Англия стала четвертой сборной с идеальной обороной в группе Евро

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Сборная Англии вышла из группы Евро-2020, одержав две минимальные победы и сыграв нулевую ничью с швейцарцами. Команда Гарета Саутгейта пополнила список сборных, которым удавалось пройти групповой турнир без пропущенных мячей. Ранее три сухих матча на старте выдавали только сборные Италии, Германии (по два раза) и Польши.

Команды, которые не пропустили в групповом турнире Евро

Турнир

Команда

Тренер

Соперники

Мячи

1980

Италия

Энцо Беардзот

Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)

1-0

1996

Германия

Берти Фогтс

Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)

5-0

2016

Германия

Йоахим Лев

Украина (2:0), Польша (0:0), Сев.Ирландия (1:0)

3-0

2016

Польша

Адам Навалка

Сев.Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)

2-0

2020

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0

7-0

2020

Англия

Гарет Саутгейт

Хорватия — 1:0, Шотландия — 0:0, Чехия — 1:0

2-0

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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