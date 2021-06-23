Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ловрен не сыграет за Хорватию в матче 1/8 финала

00:28
Теги:

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен получил желтую карточку в матче против Шотландии (3:1) в третьем туре Евро-2020.

Футболист «Зенита» сыграл в двух встречах и получил два предупреждения. Таким образом, Ловрен пропустит матч 1/8 финала.

В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Встреча 1/8 финала с участием хорватов пройдет 28 июня в Копенгагене.

Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2707
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Ган играет в кошки-мышки, а Волков — мощный парень». Что говорят звезды UFC о бое москвича против небитого француза
Почему Ефремов в колонии исхудал до изнеможения
Окно возможностей: какие российские товары интересуют Европу
Болельщиков с флагом "Крым — это Украина" не пустили на футбол

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля