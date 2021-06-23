Ловрен не сыграет за Хорватию в матче 1/8 финала

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен получил желтую карточку в матче против Шотландии (3:1) в третьем туре Евро-2020.

Футболист «Зенита» сыграл в двух встречах и получил два предупреждения. Таким образом, Ловрен пропустит матч 1/8 финала.

В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши. Встреча 1/8 финала с участием хорватов пройдет 28 июня в Копенгагене.

Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов.