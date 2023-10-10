Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс примут Евро-2028

Во вторник, 10 октября, в швейцарском Ньоне состоялся исполком УЕФА, на котором были выбраны страны, в которых пройдут матчи чемпионата Европы в 2028 году.

Турнир состоится в Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. Такое решение было принято после того, как Турция отозвала свою кандидатуру. Турки подали новую совместную заявку с Италией на чемпионат Европы-2032 и одержали победу в голосовании, так как были единственными кандидатами.

Для Англии это будет второй Евро в истории. Первый состоялся в 1996 году.

Ожидается, что матчи пройдут в таких городах, как Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Лондон (на двух аренах), Манчестер и Ньюкасл.

В мае этого года УЕФА признал заявку РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 не соответствующей требованию.