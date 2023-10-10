Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:20

Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс примут Евро-2028

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

Во вторник, 10 октября, в швейцарском Ньоне состоялся исполком УЕФА, на котором были выбраны страны, в которых пройдут матчи чемпионата Европы в 2028 году.

Турнир состоится в Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. Такое решение было принято после того, как Турция отозвала свою кандидатуру. Турки подали новую совместную заявку с Италией на чемпионат Европы-2032 и одержали победу в голосовании, так как были единственными кандидатами.

Для Англии это будет второй Евро в истории. Первый состоялся в 1996 году.

Ожидается, что матчи пройдут в таких городах, как Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Лондон (на двух аренах), Манчестер и Ньюкасл.

В мае этого года УЕФА признал заявку РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 не соответствующей требованию.

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
2
0
Читайте также
«Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык». Интервью Ондуа перед матчем с Россией
ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов
В Уфе мать нашла тело дочери-подростка в багажнике машины
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую месяцем ранее девушку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА принял решение перенести отборочный матч Евро-2024 Израиль — Швейцария

Италия и Турция выбраны хозяевами чемпионата Европы-2032
Новости
RSS RSS
Все новости