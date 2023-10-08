УЕФА принял решение перенести отборочный матч Евро-2024 Израиль — Швейцария

УЕФА принял решение перенести отборочный матч чемпионата Европы-2024 между национальными командами Израиля и Швейцарии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Игра должна была состояться 12 октября в Израиле.

Также УЕФА перенес игры на территории страны, запланированные в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2025 среди игроков не старше 21 года: Израиль — Эстония (изначальная дата — 12 октября), Израиль — Германия (17 октября).

Ранее УЕФА перенес матчи квалификации юношеского Евро-2024, которые должен был принять Израиль.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.