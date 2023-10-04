Федерация футбола Турции отозвала заявку на право проведения чемпионата Европы 2028 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Таким образом, турнир примут Великобритания (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландия.

В июле футбольные федерации Турции и Италии приняли решение подать совместную заявку на проведения Евро-2032. Сегодня, 4 октября, УЕФА уведомила страны о том, что их заявка будет рассмотрена исполкомом организации. Таким образом, турецкая федерация отказалась от права проведения Евро-2028.

В мае УЕФА признал заявку РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 не соответствующей требованию.

Евро-2024 пройдет в Германии. Сборная России не была допущена к отборочному циклу.