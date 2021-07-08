Англия и Италия сыграют в финале Евро-2020
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В финале Евро-2020 сыграют сборные Италии и Англии
В полуфинале англичане обыграли сборную Дании (2:1 д. в.). Итальянцы прошли сборную Испании (1:1, пенальти — 4:2).
Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.
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Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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