Англия и Италия сыграют в финале Евро-2020

В финале Евро-2020 сыграют сборные Италии и Англии

В полуфинале англичане обыграли сборную Дании (2:1 д. в.). Итальянцы прошли сборную Испании (1:1, пенальти — 4:2).

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.