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Англия и Италия сыграют в финале Евро-2020

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Сборная Англии празднует выход в финал.
Сборная Англии празднует выход в финал.
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В финале Евро-2020 сыграют сборные Италии и Англии

В полуфинале англичане обыграли сборную Дании (2:1 д. в.). Итальянцы прошли сборную Испании (1:1, пенальти — 4:2).

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.

Италия — Англия

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года