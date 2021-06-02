Анелька считает, что у Бензема могут возникнуть проблемы из-за сборной Франции

Экс-нападающий сборной Франции Николя Анелька опасается за форварда «трехцветных» Карима Бензема. Форвард «Реала» вернулся в сборную, за которую не играл с 2015 года.

«Я боюсь, что мы слишком будем рассчитывать на атаку сборной Франции. Люди ждут, что Франция станет чемпионом Европы. Однако если этого не произойдет, имя, которое будет звучать везде: Карим. Это страшно», — цитирует RMC Анелька.

33-летний Бензема был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.