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Пухач о матче со сборной России: «Волшебный вечер для меня»

01:31
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Защитник сборной Польши Тымотеуш Пухач поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России (1:1).

«Совершенно волшебный для меня вечер, -цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 2 июня. — Моя семья была на трибунах, и ее поддержка значила для меня так много. При этом я провел первый матч за сборную. Никогда не забуду этот вечер».

В составе хозяев отличился Якуб Шверчок. У гостей забил Вячеслав Караваев.

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