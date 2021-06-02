Дешам объяснил выбор Ляпортом сборной Испании

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт сменил футбольное гражданство. Игрок, вызывавшийся в 2017 году в сборную Франции, будет играть на Евро-2020 за испанскую команду.

«У него была такая возможность, потому что за нас он не играл. У него могло и не быть такого варианта, для этого было бы достаточно 10 секунд в официальном матче за Францию. Он всегда попадал в наши предварительные списки, но была конкуренция. Я не вызываю игрока только для того, чтобы помешать ему иметь альтернативный вариант. Я не собирался заигрывать его только из-за этого.

Что меня беспокоит, так это то, что он может сейчас говорить то, что не соответствует действительности. Единственное сообщение, которое я получил от него, датируется октябрем, когда он получил травму в сентябре. Он был в наших списках и в ноябре, и в марте и в этот раз даже. Сейчас же я желаю ему благополучного пути. Это часть его выбора", — цитирует Le Provence Дешама.