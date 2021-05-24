Энрике объяснил отсутствие Рамоса в заявке сборной Испании на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему защитник «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку команды на Евро-2020.

«Очевидно, что он вне заявки из-за того, что давно не играет в нужных кондициях. Это непростое решение, вчера я сообщил ему о нем. Это было тяжело. Ощущение неприятное, потому что Рамос всегда был на высочайшем уровне, но я четко вижу, что мое решение пойдет на пользу команде», - приводит слова Энрике As.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Испании, которая находится в группе Е, сыграет со Швецией 14 июня, с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня