Энрике объяснил отсутствие Рамоса в заявке сборной Испании на Евро-2020
14:44
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему защитник «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку команды на Евро-2020.
«Очевидно, что он вне заявки из-за того, что давно не играет в нужных кондициях. Это непростое решение, вчера я сообщил ему о нем. Это было тяжело. Ощущение неприятное, потому что Рамос всегда был на высочайшем уровне, но я четко вижу, что мое решение пойдет на пользу команде», - приводит слова Энрике As.
Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Испании, которая находится в группе Е, сыграет со Швецией 14 июня, с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/05/24/seleccion/1621847457_199853.html
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