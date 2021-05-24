Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Энрике объяснил отсутствие Рамоса в заявке сборной Испании на Евро-2020

14:44
Теги:

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему защитник «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку команды на Евро-2020. 

«Очевидно, что он вне заявки из-за того, что давно не играет в нужных кондициях. Это непростое решение, вчера я сообщил ему о нем. Это было тяжело. Ощущение неприятное, потому что Рамос всегда был на высочайшем уровне, но я четко вижу, что мое решение пойдет на пользу команде», - приводит слова Энрике As.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Испании, которая находится в группе Е, сыграет со Швецией 14 июня, с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/05/24/seleccion/1621847457_199853.html

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Овечкин не приедет в сборную на ЧМ. Вместо него — трое других
14 человек погибли при крушении фуникулера в Италии
Почему россияне подняли на смех главу Минобороны Британии
Мужчина преследовал школьницу в подъезде в Краснодаре и попал на видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд