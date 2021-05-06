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Алексей Сорокин: «УЕФА отдал Петербургу дополнительные матчи Евро с учетом наследия ЧМ-2018»

12:33
Алексей Сорокин. Фото «СЭ»
Алексей Сорокин. Фото «СЭ»
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Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал перенос матчей турнира из Дублина в Санкт-Петербург.

«Для нас это решение стало свидетельством определенного доверия, Россия является по-настоящему партнером УЕФА. Но это нельзя назвать победой, это содействие тем нашим коллегам, которые оказались в трудном положении и не смогли подтвердить проведение матчей со зрителями. Через это решение реализуется наследие чемпионата мира 2018 года, это наш опыт организационный, наша инфраструктура. Все это было, я считаю, не последним аргументом для УЕФА при принятии такого решения. Увеличится нагрузка на оргкомитет, город, волонтеров. Но это приятные хлопоты», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Три матча группового турнира, которые должны были состояться в Ирландии, пройдут в России. Санкт-Петербург примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Помимо перенесенных матчей из Дублина, Санкт-Петербург примет еще три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на стадионе пройдет одна из четвертьфинальных игр, которая назначена на 2 июля.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11314371

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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