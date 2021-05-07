Вратарь «Шахтера» Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов принял решение о завершении карьеры в национальной команде, сообщает сайт украинских телеканалов Футбол 1/2/3. Он завершит выступления после окончания Евро-2020.

Таким образом, для вратаря «Шахтера» чемпионат Европы станет последним турниром за сборную. 36-летний Андрей Пятов выступает за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей.

Вместе с командой он побывал на чемпионате мира 2006 года, где был запасным вратарем, а также играл на Евро-2012 и Евро-2016. По количеству поединков за команду Пятов занимает пятое место в истории сборной Украины.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.