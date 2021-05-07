Вратарь «Шахтера» Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов принял решение о завершении карьеры в национальной команде, сообщает сайт украинских телеканалов Футбол 1/2/3. Он завершит выступления после окончания Евро-2020.
Таким образом, для вратаря «Шахтера» чемпионат Европы станет последним турниром за сборную. 36-летний Андрей Пятов выступает за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей.
Вместе с командой он побывал на чемпионате мира 2006 года, где был запасным вратарем, а также играл на Евро-2012 и Евро-2016. По количеству поединков за команду Пятов занимает пятое место в истории сборной Украины.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://footballua.tv/news/99585-uhod-legendy-andrey-pyatov-pokinet-sbornuyu-ukrainy-posle-evro-2020
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