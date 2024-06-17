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Александер-Арнольд доволен игрой сборной Англии в матче против Сербии на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд поделился мнением об игре футболистов национальной команды в первом матче на Евро-2024 против Сербии (1:0).

«Мне все понравилось, сложно допустить ошибку, когда рядом с тобой Джуд Беллингем и Деклан Райс, а позади располагается опытная четверка защитников. Важно было начать с победы. Мы знали, что мы сильная команда», — цитирует игрока URO2024.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил хавбека сборной Англии Джуда Беллингема.

Во втором туре групповой стадии чемпионата Европы-2024 сборная Сербии сыграет против Словении 20 июня. В третьем туре сербы встретятся с Данией 25 июня.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Трент Александр-Арнолд
Чемпионат Европы по футболу
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