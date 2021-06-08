600 бельгийцев подали заявления на получение паспорта болельщика на матчи ЕВРО-2020 в России

Около 600 бельгийцев подали заявления на получение паспорта болельщика (Fan ID), чтобы посетить матчи чемпионата Европы по футболу в России, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство Бельгии в Санкт-Петербурге.

«Около 600 граждан Бельгии подали заявления на получение Fan ID для въезда в Российскую Федерацию. Это не только болельщики на матч Бельгия — Россия, но и на матч Бельгия — Финляндия», — приводит заявление консульства ТАСС.

В консульстве отметили, что точных данных нет, поэтому они не могут сказать, сколько человек прилетят в Россию на матчи Евро, так как много путешественников, которые путешествуют вне состава организованных групп.

В мае оргкомитет российской части турнира сообщал, что иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу без виз по паспорту болельщика при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Находиться на территории России приехавшие на Евро болельщики смогут до конца чемпионата. Ранее также было принято решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Чемпионат Европы будет проходить с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.