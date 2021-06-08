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Канделаки — об аккредитации Арустамяна на Евро: «Сделаем все, чтобы исправить несправедливость»

19:06
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о ситуации с журналистом Нобелем Арустамяном, которому отказали в аккредитации на чемпионат Европы по футболу.

«Всем уважаемым коллегам о ситуации с (не)аккредитацией Нобеля Арустамяна на Евро-2020.

Мы делаем все зависящее от нас, чтобы разрешить эту ситуацию, и находимся в ежедневном контакте с организаторами турнира. Разумеется, отказ одной из региональных федераций в согласовании имени нашего комментатора — нарушение духа международного спортивного движения.

Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем все возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость", — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/8658

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