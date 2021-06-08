Кириченко назвал Дзюбу стержневым футболистом для сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказал точку зрения, кто должен быть основным форвардом национальной команды на Евро-2020.

— Дзюба в товарищеских встречах не забил ни одного мяча и нанес лишь один неточный удар по воротам. К данной статистике стоит относиться серьезно?

— Это вообще не должно настораживать. На официальные матчи Артем всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных — запала у него поменьше. Как опытный футболист он бережет силы. Мастерство у Дзюбы есть, и когда он настраивается должным образом, то превращается в серьезное оружие. Надеюсь, это произойдет в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе. Все равно на данный момент сборной тяжеловато без Артема, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Все выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной, — цитирует Кириченко RT.

— Соболев своим голом застолбил место его первого запасного?

— Возможно. Функционал его и Антона Заболотного в какой-то мере схож. Да и вообще в национальной команде сейчас собрано три габаритных форварда. Но Дзюба опытнее и в какой-то мере техничнее, тоньше чувствует игру. Да, во встрече с болгарами Соболев реализовал пенальти, но я не могу сказать, что он как-то выделялся. Думаю, Черчесов в зависимости от ситуации и соперника будет бросать в бой либо его, либо Заболотного.