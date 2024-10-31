«Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка лиги

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. Матчи этой стадии пройдут 16 декабря.

«Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас», «Ньюкаслу» будет противостоять «Брентфорд», а «Ливерпуль» проведет матч против «Саутгемптона».

В прошлом сезоне турнир выиграл «Ливерпуль», победив в финале в дополнительное время «Челси» (1:0). Единственный гол забил защитник Вирджил ван Дейк.