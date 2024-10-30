«Манчестер Юнайтед» забил четыре гола за тайм в первом матче после увольнения тен Хага

«Манчестер Юнайтед» забил четыре гола в первом тайме матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Лестера» — 4:2.

У «красных дьяволов» в первые 45 минут встречи отличились Алехандро Гарначо, Бруно Фернандеш и Каземиро, который оформил дубль.

«МЮ» проводит первый матч после увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера. Манкунианцы объявили об отставке 54-летнего специалиста 28 октября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Руд ван Нистелрой.