«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка лиги

«Тоттенхэм» переиграл «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 2:1. Игра прошла в Лондоне.

На 5-й минуте нападающий Тимо Вернер открыл счет. В середине первого тайма Папе Сарр удвоил преимущество «шпор». На 4-й добавленной к первому тайму минуте Матеуш Нуньеш отыграл один мяч. Во второй половине голов забито не было.

Соперник «Тоттенхэма» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.