Ван Нистелрой: «Буду помогать «МЮ» столько, сколько потребуется»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой после победы над «Лестером» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги рассказал о своем будущем.

«Я здесь, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед» и отдать всего себя клубу в любом качестве. Буду помогать столько, сколько потребуется. В будущем в любом качестве готов быть здесь, чтобы помогаь клубу и дальше строить будущее «МЮ». Это никогда не изменится», — цитирует BBC ван Нистелроя.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. 29 октября стало известно, что команду возглавит 39-летний португальский тренер «Спортинга» Рубен Аморим.

48-летний Нистелрой входил в штаб тен Хага с лета 2024-го, до этого он работал в ПСВ. Будучи игроком, нидерландец выступал за «красных дьяволов» с 2001 по 2006 год.