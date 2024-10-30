Канчельскис пожелал удачи Амориму в «МЮ»: «Дай бог, чтобы у него получилось как у Роналду в свое время»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» назначение Рубена Аморима на пост главного тренера манкунианцев.

«Только время покажет, насколько это назначение правильное. Как я уже говорил, дай Бог, чтобы у него получилось, как у Роналду в свое время, — пришел и завоевал кучу трофеев. Будем только надеяться, что у него это получится», — сказал Канчельскис «СЭ».

После девяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ.

Аморим возглавлял «Спортинг» с 2020 года, под его руководством команда выиграла два чемпионата Португалии, два Кубка лиги и один Суперкубок страны.

Денис Сафронов