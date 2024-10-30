Ван Нистелрой сделал заявление после назначения в «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал свое назначение в английский клуб.

«Даже в качестве и.о. для меня огромная честь руководить «МЮ». Люблю этот клуб. Готов сделать все, что меня попросят. Несмотря на наши результаты, я рад возвращению сюда. Мне нравится ежедневная работа с командой. В этом сезоне «МЮ» показывал свой настоящий потенциал, но это было очень редко», — передает слова нидерландского специалиста пресс-служба клуба.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. 29 октября стало известно, что команду возглавит 39-летний португальский тренер «Спортинга» Рубен Аморим.

48-летний Нистелрой входил в штаб тен Хага с лета 2024-го, до этого он работал в ПСВ. Будучи игроком, нидерландец выступал за «красных дьяволов» с 2001 по 2006 год.