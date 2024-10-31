«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в Кубке лиги

«Ливерпуль» победил «Брайтон» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 3:2.

У «красных» дубль оформил Коди Гакпо, а также один гол забил Луис Диас. У «Брайтона» отличились Тарик Лэмпти и Симон Адингра.

Следуюший соперник «Ливерпуля» определится после жеребьевки.