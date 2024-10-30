Сергей Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Бенфики» и «Порту» Сергей Юран прокомментировал возможный уход главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

29 октября стало известно, что английский клуб согласился выплатить «Спортингу» 10 миллионов евро в виде отступных за 39-летнего специалиста и подпишет с ним контракт по схеме «2+1».

«Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» — это Лиссабон», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Последним местом работы Юрана был нижегородский «Пари НН», который он покинул в апреле нынешнего года.