«МЮ», «Торино», «Пахтакор»... Самые страшные футбольные авиакатастрофы

В воскресенье в Бразилии погибли президент и четыре футболиста клуба четвертого дивизиона «Палмас». «СЭ» вспоминает самые страшные авиакатастрофы, затронувшие футбольный мир.

«Торино» Италия

Дата: 4 мая 1949 года

Количество жертв: 31

Это сейчас в Италии господствует «Ювентус», а в 40-х годах прошлого века в серии А не было равных их землякам из «Торино». За семь лет гранатовые выиграли пять скудетто и стали первой в истории итальянского футбола командой, сделавшей золотой дубль. История великого «Торино» оборвалась, когда самолет, на борту которого находилась команда, ее руководители и несколько журналистов, возвращался из Лиссабона с товарищеского матча против «Бенфики».

Осуществив дозаправку в Барселоне, лайнер взял курс на Турин, но в 12 километрах от пункта назначения попал в сильный туман. Пилот осуществлял посадку, ориентируясь на свое чутье, и задел крылом ограду построенной на холме базилики Суперга. После этого самолет столкнулся с землей, и выживших на его борту не было. По счастливой случайности гибели избежал только один футболист «Торино» — оставшийся дома из-за травмы Лауро Тома.

«Манчестер Юнайтед» Англия

Дата: 6 февраля 1958 года

Количество жертв: 23

Команда великого Мэтта Басби была одной из самых талантливых в истории «МЮ», и ее трагедия произошла в тот момент, когда «красные дьяволы» только обеспечили себе выход в полуфинал Кубка чемпионов. Англичане возвращались из Белграда с матча против «Црвены Звезды» и совершили дозаправку в Мюнхене. После нее самолет дважды не мог взлететь из-за колебаний в левом двигателе, но командир экипажа принял решение о третьей попытке.

Она сопровождалась снегопадом, и как раз из-за скопившихся осадков лайнер потерял скорость в конце взлетно-посадочной полосы. Пробив ограждение аэропорта, он врезался в жилой дом. На борту в тот момент находилось 44 человека, из которых погибли два десятка. Среди них три тренера и восемь футболистов «МЮ». Десять лет спустя Басби выиграл Кубок чемпионов, а в его команде были Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс, которым удалось выжить в Мюнхене.

«Стронгест» Боливия

Дата: 26 сентября 1969 года

Количество жертв: 74

Пассажирский самолет, на котором находились 19 представителей «Стронгеста», совершал рейс из Санта-Круса в Ла-Пас. В тот момент, когда лайнер пролетал над Андами, пропала связь с бортом, а еще через час самолет пропал с радаров. Его обломки обнаружили к вечеру следующего дня, а узнать точную причину трагедии не удалось. По одной версии, на борту произошел пожар, и задымление заставило экипаж проводить экстренную посадку. Все это вместе со снегопадом привело к тому, что самолет врезался в гору Чокетанга.

Футболисты «Пахтакора». Фото ФК «Пахтакор»

«Пахтакор» СССР

Дата: 11 августа 1979 года

Количество жертв: 178

Одна из крупнейших трагедий за всю историю авиации случилась над Днепродзержинском. Это был регулярный рейс, которым игроки «Пахтакора» летели из Ташкента в Минск на матч с местным «Динамо». Из-за ошибки диспетчера этот борт столкнулся с другим самолетом, следовавшим по маршруту Челябинск — Воронеж — Кишинев. В катастрофе погибли 178 человек, в том числе 14 игроков и три представителя штаба «Пахтакора».

«Альянса» Перу

Дата: 8 декабря 1987 года

Количество жертв: 43

Одна из самых знаменитых перуанских команд зафрахтовала для полета на игру чемпионата страны и обратную дорогу борт Военно-морских сил, одно из подразделений которого занималось коммерческими перевозками. При заходе на посадку обратного рейса сработал датчик стойки шасси, пилот после консультаций запросил повторный заход на посадку и при повороте ударил крылом о поверхность океана.

Итоги расследования были обнародованы только несколько лет спустя, и причиной назвали ошибку пилотирования. Но именно летчик оказался единственным выжившим. Вместе с ним выбраться из развалившегося самолета смог футболист Альфредо Томазини, однако у игрока были переломы ног и после нескольких часов в океане он утонул. Всего жертвами катастрофы стали 43 человека.

Сборная Замбии

Дата: 23 апреля 1993 года

Количество жертв: 30

Самолет с этой африканской сборной направлялся в Сенегал на отборочный матч ЧМ-1994. Рейс предусматривал три посадки на дозаправку. После первой из них были обнаружены проблемы с двигателем, однако пилот принял решение продолжать полет. Затем лайнер успешно сел и дозаправился в Либревиле, однако при взлете проблемный двигатель загорелся, а пилот в панике заглушил второй мотор. Самолет рухнул в море, что привело к гибели всех находившихся на борту.

Место катастрофы «Шапекоэнсе».

«Шапекоэнсе» Бразилия

Дата: 28 ноября 2016 года

Количество жертв: 71

На днях «Шапекоэнсе» обеспечил себе возвращение в серию А. А ведь четыре года назад эта команда гремела на континенте, сенсационно выйдя в финал Кубка Южной Америки. Но как раз полет на первую игру против колумбийского «Атлетико Насьональ» оказался роковым. Экономия на оплате рейса, проблемы с бортовым оборудованием и нехватка топлива привели к тому, что при подлете к Медельину лайнер врезался в гору.

Спасателям удалось обнаружить живыми семь человек, среди которых оказались четыре футболиста. Правда, голкипер Данилу позднее скончался в больнице. Катастрофа унесла жизни 71 человека — всего тренерского штаба, руководителей клуба, футболистов, журналистов, болельщиков и членов экипажа.

Эмилиано Сала

Дата: 19 января 2019 года

Количество жертв: 2

В жизни аргентинского нападающего Эмилиано Салы произошло знаменательное событие — он переходил из французского «Нанта» в выступавший тогда в АПЛ «Кардифф». Для перелета в Англию был арендован частный самолет, который пилотировал 59-летний Дэвид Ибботсон. Он откладывал рейс, ожидая улучшения погоды, но все же взлетел, хотя обстановка ухудшалась. В полете было несколько запросов на снижение высоты, после чего самолет резко превысил скорость, начал крениться и менять высоты. В конце концов борт потерпел крушение над Ла-Маншем. Спустя несколько суток обломки самолета с телом Салы обнаружили на дне.