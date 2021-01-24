Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    Англия

«МЮ», «Торино», «Пахтакор»... Самые страшные футбольные авиакатастрофы

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 22:00
1958 год. Место аварии самолета, на котором летел «Манчестер Юнайтед». Фото AFP Футболисты «Пахтакора». Фото ФК «Пахтакор» Место катастрофы «Шапекоэнсе».
1958 год. Место аварии самолета, на котором летел «Манчестер Юнайтед». Фото AFP
В воскресенье в Бразилии погибли президент и четыре футболиста клуба четвертого дивизиона «Палмас». «СЭ» вспоминает самые страшные авиакатастрофы, затронувшие футбольный мир.

«Торино» Италия
Дата: 4 мая 1949 года
Количество жертв: 31

Это сейчас в Италии господствует «Ювентус», а в 40-х годах прошлого века в серии А не было равных их землякам из «Торино». За семь лет гранатовые выиграли пять скудетто и стали первой в истории итальянского футбола командой, сделавшей золотой дубль. История великого «Торино» оборвалась, когда самолет, на борту которого находилась команда, ее руководители и несколько журналистов, возвращался из Лиссабона с товарищеского матча против «Бенфики».

Осуществив дозаправку в Барселоне, лайнер взял курс на Турин, но в 12 километрах от пункта назначения попал в сильный туман. Пилот осуществлял посадку, ориентируясь на свое чутье, и задел крылом ограду построенной на холме базилики Суперга. После этого самолет столкнулся с землей, и выживших на его борту не было. По счастливой случайности гибели избежал только один футболист «Торино» — оставшийся дома из-за травмы Лауро Тома.

«Манчестер Юнайтед» Англия
Дата: 6 февраля 1958 года
Количество жертв: 23

Команда великого Мэтта Басби была одной из самых талантливых в истории «МЮ», и ее трагедия произошла в тот момент, когда «красные дьяволы» только обеспечили себе выход в полуфинал Кубка чемпионов. Англичане возвращались из Белграда с матча против «Црвены Звезды» и совершили дозаправку в Мюнхене. После нее самолет дважды не мог взлететь из-за колебаний в левом двигателе, но командир экипажа принял решение о третьей попытке.

Она сопровождалась снегопадом, и как раз из-за скопившихся осадков лайнер потерял скорость в конце взлетно-посадочной полосы. Пробив ограждение аэропорта, он врезался в жилой дом. На борту в тот момент находилось 44 человека, из которых погибли два десятка. Среди них три тренера и восемь футболистов «МЮ». Десять лет спустя Басби выиграл Кубок чемпионов, а в его команде были Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс, которым удалось выжить в Мюнхене.

«Стронгест» Боливия
Дата: 26 сентября 1969 года
Количество жертв: 74

Пассажирский самолет, на котором находились 19 представителей «Стронгеста», совершал рейс из Санта-Круса в Ла-Пас. В тот момент, когда лайнер пролетал над Андами, пропала связь с бортом, а еще через час самолет пропал с радаров. Его обломки обнаружили к вечеру следующего дня, а узнать точную причину трагедии не удалось. По одной версии, на борту произошел пожар, и задымление заставило экипаж проводить экстренную посадку. Все это вместе со снегопадом привело к тому, что самолет врезался в гору Чокетанга.

Футболисты «Пахтакора». Фото ФК «Пахтакор»
Футболисты «Пахтакора». Фото ФК «Пахтакор»

«Пахтакор» СССР
Дата: 11 августа 1979 года
Количество жертв: 178

Одна из крупнейших трагедий за всю историю авиации случилась над Днепродзержинском. Это был регулярный рейс, которым игроки «Пахтакора» летели из Ташкента в Минск на матч с местным «Динамо». Из-за ошибки диспетчера этот борт столкнулся с другим самолетом, следовавшим по маршруту Челябинск — Воронеж — Кишинев. В катастрофе погибли 178 человек, в том числе 14 игроков и три представителя штаба «Пахтакора».

«Альянса» Перу
Дата: 8 декабря 1987 года
Количество жертв: 43

Одна из самых знаменитых перуанских команд зафрахтовала для полета на игру чемпионата страны и обратную дорогу борт Военно-морских сил, одно из подразделений которого занималось коммерческими перевозками. При заходе на посадку обратного рейса сработал датчик стойки шасси, пилот после консультаций запросил повторный заход на посадку и при повороте ударил крылом о поверхность океана.

Итоги расследования были обнародованы только несколько лет спустя, и причиной назвали ошибку пилотирования. Но именно летчик оказался единственным выжившим. Вместе с ним выбраться из развалившегося самолета смог футболист Альфредо Томазини, однако у игрока были переломы ног и после нескольких часов в океане он утонул. Всего жертвами катастрофы стали 43 человека.

Сборная Замбии
Дата: 23 апреля 1993 года
Количество жертв: 30

Самолет с этой африканской сборной направлялся в Сенегал на отборочный матч ЧМ-1994. Рейс предусматривал три посадки на дозаправку. После первой из них были обнаружены проблемы с двигателем, однако пилот принял решение продолжать полет. Затем лайнер успешно сел и дозаправился в Либревиле, однако при взлете проблемный двигатель загорелся, а пилот в панике заглушил второй мотор. Самолет рухнул в море, что привело к гибели всех находившихся на борту.

Место катастрофы «Шапекоэнсе».
Место катастрофы «Шапекоэнсе».

«Шапекоэнсе» Бразилия
Дата: 28 ноября 2016 года
Количество жертв: 71

На днях «Шапекоэнсе» обеспечил себе возвращение в серию А. А ведь четыре года назад эта команда гремела на континенте, сенсационно выйдя в финал Кубка Южной Америки. Но как раз полет на первую игру против колумбийского «Атлетико Насьональ» оказался роковым. Экономия на оплате рейса, проблемы с бортовым оборудованием и нехватка топлива привели к тому, что при подлете к Медельину лайнер врезался в гору.

Спасателям удалось обнаружить живыми семь человек, среди которых оказались четыре футболиста. Правда, голкипер Данилу позднее скончался в больнице. Катастрофа унесла жизни 71 человека — всего тренерского штаба, руководителей клуба, футболистов, журналистов, болельщиков и членов экипажа.

Эмилиано Сала
Дата: 19 января 2019 года
Количество жертв: 2

В жизни аргентинского нападающего Эмилиано Салы произошло знаменательное событие — он переходил из французского «Нанта» в выступавший тогда в АПЛ «Кардифф». Для перелета в Англию был арендован частный самолет, который пилотировал 59-летний Дэвид Ибботсон. Он откладывал рейс, ожидая улучшения погоды, но все же взлетел, хотя обстановка ухудшалась. В полете было несколько запросов на снижение высоты, после чего самолет резко превысил скорость, начал крениться и менять высоты. В конце концов борт потерпел крушение над Ла-Маншем. Спустя несколько суток обломки самолета с телом Салы обнаружили на дне.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Андрей Кузичев все материалы автора
vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир