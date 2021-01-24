«Ливерпуль» в кризисе. Что у Клоппа с атакой?

На протяжении 348 минут «Ливерпуль» не может забить в АПЛ. В матче с «Саутгемптоном» первый удар в створ подопечные Юргена Клоппа нанесли лишь на 75-й минуте — худший показатель с декабря 2015 года. В чем причины такого кризиса?

Прежде чем мы окунемся в океан чисел и статистических показателей, стоит прояснить одну важную вещь: в предыдущие три сезона атакующие игроки действующих чемпионов Англии были аномально результативны. Конечно, мировой класс футболиста определяется и его умением обгонять графики ожидаемых голов и голевых передач, но в последние десять лет поддерживать стабильно нечеловеческие показатели удавалось лишь сверхамбициозному нарциссу из Турина и неповторимому пришельцу из Барселоны.

Крайние защитники

По сравнению с тремя предыдущими сезонами «Ливерпуль» забивает на 11 мячей меньше, чем ожидалось. А если сравнивать с прошлым сезоном, красные создают в среднем за игру на 4,4 момента меньше (10,9 против 15,3 в чемпионате-2019/20). Почему так происходит?

Главные ассистенты команды — крайние защитники Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнолд. За два последних сезона в АПЛ они сделали 48 голевых передач (42 и 36% от общего количества в чемпионатах-2018/19 и 2019/20 соответственно). Сейчас по окончании первого круга у них лишь семь передач.

По сравнению с предыдущими сезонами сильно ухудшились и показатели по созданию моментов, завершившихся ударом, и моментов, закончившихся голом. Так, в прошлом сезоне Александр-Арнолд за 90 минут на поле совершал 4,31 действия, благодаря которым момент завершился ударом, и 0,68 голевого действия (если считать не только голы и передачи, но также обводки и собранные фолы, напрямую приведшие к взятию ворот). В текущем чемпионате эти показатели снизились до 3,03 и 0,28 соответственно.

Кроме этого, Александр-Арнолд запомнился провальным выступлением в проигранном матче с «Саутгемптоном» (0:1). Английский защитник отдал мяч сопернику 38 раз — рекорд премьер-лиги в этом сезоне.

В атакующих показателях левого крыла атаки «Ливерпуля» — Энди Робертсона — также наблюдаются кризисные симптомы, однако шотландец на данный момент лучший ассистент команды и пока явно претендует на звание лучшего игрока благодаря своей бешеной самоотдаче, стабильности и рвению.

Хотя Робертсон и Александр-Арнолд всецело отвечали за создание креатива в атаках красных последние три сезона, не менее важной причиной успеха выступала сыгранность атакующего трио. Сейчас же тройка Мохамед Салах — Садио Мане — Роберту Фирмину серьезно просела по голевым показателям.

Салах и его уязвимость

За 18 матчей в АПЛ египтянин забил 13 голов. Он — единственный из атакующего трио, кто опережает свой показатель ожидаемых голов. При этом Салах всегда был самым бьющим игроком в составе — в прошлом сезоне у него было в среднем четыре удара за игру (без учета пенальти). Сейчас этот показатель упал до 3,2. Вроде падение незначительное, но по итогам 38 игр чемпионата это может привести к потере 30 ударов в сторону ворот.

Рассмотрим качество ударов египтянина. В этом чемпионате Салах еще ни разу не нанес удар из площади ворот, хотя в прошлом розыгрыше АПЛ девять раз расстреливал вратарей с близкого расстояния. В том числе из-за этого ожидаемая опасность каждого удара Мохамеда снизилась с 0,13 предполагаемого гола за удар до 0,10.

Однако не эти показатели демонстрируют спад формы игрока. Давайте вспомним ? с чем в первую очередь у нас ассоциируются вингеры? С дриблингом. В этом у Салаха всегда были проблемы, но сейчас они достигли пика. Сравним с АПЛ-2019/20:

— на 20% чаще египтянин не может взять контроль над мячом;

— на 25% чаще у него забирают мяч (без учета неудачных попыток дриблинга);

— на 14% упала эффективность дриблинга;

— на 45% реже Мохамед стал входить с мячом в штрафную площадь.

Статистика подтверждает кризис в индивидуальных действиях Салаха. В его арсенале нет умопомрачительных финтов и особых приемов, чтобы уйти от опекающего его соперника. При этом он не обладает техникой Месси, чтобы обманывать оппонента ложными движениями. Часто египтянин начинает мельтешить и семенить ногами перед защитником и в итоге просто втыкается в обороняющегося игрока.

У Мане сезонная лихорадка?

Предыдущие два сезона в АПЛ сенегалец успешно конвертировал моменты в голы и забил на десять мячей больше, чем предсказывала статистика. А в этом чемпионате в реализации наступил спад — сейчас Мане недозабил 1,7 мяча. Учитывая стабильность Садио и щадящее расписание во второй половине сезона (к середине марта перерывы между матчами начнут возвращаться к норме), завершение должно вернуться в норму.

Кроме того, сократилась эффективность Мане в сохранении мяча в командном владении. В этом сезоне сенегалец стал терять его на 18% больше по сравнению с предыдущим чемпионатом. Также сократилось расстояние, на которое мяч продвигается вперед после его передач (со 116 метров до 81,2). Однако этот показатель не носит сугубо индивидуальный характер, он демонстрирует скорее общекомандную тенденцию на горизонтальное владение мячом, нежели вертикальное продвижение атак.

Стерильность Фирмину во владении

Бразильский нападающий уже далеко не первый сезон критикуется за свои слабые голевые показатели. В этом чемпионате Роберту Фирмину продолжает мало забивать. Это разжигает вечный спор о том, что же все-таки перевешивает — польза, которую он приносит в работе без мяча, или неспособность реализовывать моменты?

Сейчас мы не будем пытаться дать ответ на этот вопрос, а обратимся к одному интересному показателю — прогрессивное продвижение во владении мячом. Звучит страшно, но сейчас объясню. Как известно, Фирмину играет роль «ложной» «девятки», часто опускаясь в глубину или на фланг, чтобы освободить пространство для партнеров и/или получить мяч. Но, оказавшись с мячом в ногах, бразилец стал хуже приближаться к воротам соперника. Если быть точнее, за 90 минут он продвигается на 17,8 метра меньше, чем в прошлом сезоне. Такое изменение особенно выделяется в сравнении с тремя предыдущими сезонами, в которых этот показатель снижался незначительно.

Ухудшение качества прессинга

«Прессинг — лучший плеймейкер», — говорил Клопп. Из-за потерь ван Дейка и Гомеза линия обороны опустилась, а интенсивность прессинга (в первую очередь контрпрессинга) уменьшилась. Среднее количество прессинг-действий за 90 минут: 149 в сезоне-2019/20 против 123 в текущем чемпионате.

Особенно данный показатель проваливается в средней трети поля. Это связано с переходом Фабинью и Джордана Хендерсона из центра поля в центр защиты. Без бразильца и англичанина в полузащите «Ливерпуль» потерял свойственную ему активность и интенсивность. Показатели Джорджиньо Вайналдума упали, а Джердан Шачири, Такуми Минамино и Алекс Окслейд-Чемберлен — непрофильные центральные полузащитники. В этой ситуации кажущееся вечным отсутствие Наби Кейта сильно влияет на эффективность прессинга красных — гвинеец дает самый большой объем работы, осуществляя больше 13 (!) прессинг-действий за 90 минут в средней трети поля. Но такая интенсивность Кейта — ложка таланта в бочке травматичности.

Уменьшение креатива в полузащите

Приход Тиагу Алькантары в полузащиту стал сладкой пилюлей для Клоппа, и хоть травма помешала испанцу, сейчас он начинает вклиниваться в стартовый состав. Но в последнем поединке с «МЮ» была видна проблема недостатка креатива в полузащите «Ливерпуля». Тиагу Алькантара действует на позиции Фабинью — опорный разыгрывающий полузащитник. Перед ним должны играть два инсайда (две «восьмерки»). В лучшем варианте — Хендерсон и, например, Наби Кейта (но он постоянно травмирован).

Травмы ван Дейка и Гомеза сделали невозможным вариант полузащиты Фабинью — Хендерсон — Тиагу Алькантар. В последних двух матчах АПЛ Клопп ставит бразильца и англичанина на позиции центральных защитников.

Умеренная вертикальность атак

Статистика говорит о том, что «Ливерпуль» стал передерживать мяч — с момента травмы ван Дейка в матче с «Эвертоном» почти на три увеличилось количество серий, где красные совершают десять и более передач в атаке. Также они в среднем владеют мячом на три секунды дольше, чем в двух предыдущих сезонах.

Замены на удачу

Проблемой Клоппа в «Ливерпуле» всегда была слабая по меркам топ-клуба скамейка. Выход Дивока Ориги, Шачири, Минамино, Дэниела Старриджа (в свое время) не воспринимался усилением или равнозначной заменой. Но красные достигали фантастических результатов за счет отличной формы основной тройки нападения. В прошлое трансферное окно пришел Диогу Жота. Он мощно дебютировал, показалось, что теперь бремя голевых свершений будет немного сброшено с плеч Салаха, Фирмину и Мане. Но в начале декабря португальца выбила травма. Он пропустил уже девять матчей.

Сейчас, когда игра у тройки не идет, заменять их выходят:

— Ориги, который за пять лет так и не приблизился к стабильному уровню тройки (но приобрел особый статус благодаря геройствам в позапрошлогодних матчах с «Эвертоном», «Ньюкаслом» и, конечно, «Барселоной»). А в последней встрече с «Бернли» бельгиец нанес три удара прямо в руки голкиперу Поупу и не использовал выход один на один, пробив в перекладину;

— Шачири, впечатливший фанатов игрой против школьников из «Астон Виллы» в Кубке Англии, но не справившийся с давлением в матче с «Манчестер Юнайтед»;

— Минамино. Год в клубе — много стараний, универсальность, но слабая игра в обороне, отсутствие доверия Клоппа и нехватка регулярной практики.

С возвращением Диогу Жоты через одну-две недели, как заявил Клопп, атака «Ливерпуля» получит необходимый свежий глоток воздуха.

При этом стоит помнить, что аномалия — явление сезонное, а красным не впервой справляться с кризисом начала второй половины круга. Сезон еще не потерян, «Ливерпуль» — действующий чемпион и один из фаворитов Лиги чемпионов. Паниковать еще рано.

Оскар Финк