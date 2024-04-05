Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:50

Матч-психоз в Лондоне: «Челси» победил «МЮ», уступая на 90+9-й минуте! У Палмера — хет-трик

«Челси» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
4 апреля. Челси — Манчестер Юнайтед — 4:3.
Фото Reuters
Фантастическая игра на «Стэмфорд Бридж».
Англия. Премьер-лига. 31-й тур
04 апр, 22:15. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:3
Манчестер Юнайтед

Когда-то эти команды играли в московском финале Лиги чемпионов, но сейчас «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — хромые гранды. Это единственные топ-клубы, которые идут за пределами топ-5 и едва ли выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Сейчас обоим не до еврокубков — тут бы справиться с внутренними проблемами и отыскать хоть какую-то стабильность.

Казалось, что эту встречу ждет один из двух сценариев: либо оппоненты устроят вялое бодание с минимальным числом голов, либо получится что-то вроде комедии ошибок, но результативной.

Маурисио Почеттино и&nbsp;Эрик тен Хаг. «Челси» победил «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшем матче. Онлайн-трансляция

Соперники выбрали второй вариант, убивший уйму нервных клеток их болельщикам, зато подаривший нейтральным наблюдателям полноценное зрелище с эпичной развязкой.

При этом «МЮ» и «Челси» лишний раз подчеркнули, что не способны провести даже цельные 45 минут. Возьмем, к примеру, стартовые полчаса. Вроде бы лондонцы здорово начали: Гэллахер забил уже на 4-й минуте, а вскоре Кукурелья заработал пенальти, который реализовал Палмер. Уже к середине первого тайма хозяева получили комфортное преимущество, и даже болельщики поверили в успех. «Мейсон, Мейсон, какой счет?» — скандировала в те секунды одна из трибун «Стэмфорд Бридж», обращаясь к сидевшему в запасе «МЮ» воспитаннику «Челси» Маунту.

Но все резко сломалось. Поворотным моментом стал чудовищный пас опорника хозяев Кайседо — проворный Гарначо перехватил мяч и сократил отставание в счете. Вскоре «Юнайтед» забил второй: на этот раз оборона «Челси» банально забыла про Бруну Фернандеша в собственной площади ворот. И все пришлось начинать сначала!

Невероятно, что игра может повернуться на 180 градусов прямо по ходу первого тайма. Да, после перерыва или ряда замен такое случается, но в стартовые 45 — редко. И это говорит о состоянии нынешних кризисных грандов.

Прямо перед перерывом «Челси» попытался вернуть себе лидерство в счете, но Гэллахер попал в штангу, так что все пришлось отложить на потом.

А во втором тайме мало что поменялось. Да, «Юнайтед» опустился глубже и отдал мяч хозяевам, но тактические перестроения не могли замаскировать те ошибки, которые соперники продолжали совершать. Гигантские разрывы между линиями и неверный выбор игроками позиций регулярно приводил к опасным моментам. И, пожалуй, «Челси» выглядел уязвимее гостей, потому что частенько заигрывался с позиционными атаками и позволял «Юнайтед» проводить острые контрвыпады.

Один из них все-таки завершился голом: Гарначо оформил дубль, но куда важнее в том эпизоде, кто и как сделал голевую передачу. Это беспощадно критикуемый Антони, который до этой игры за весь чемпионат не совершил ни одного результативного действия, а в первом тайме заработал пенальти в свои ворота. На этот раз бразилец сделал именно то, ради чего за него полтора года назад заплатили 95 миллионов евро — он убежал от всех и внешней стороной стопы вырезал изумительный пас на Гарначо.

За этот матч «МЮ» успел из-за травм потерять сразу двух центральных защитников — Варана и Эванса. Однако у «Челси» в обороне все было в порядке, но лондонцы тоже наошибались на несколько матчей вперед.

По ходу второго тайма казалось, что в этой встрече победит тот, чьи футболисты допустят меньше оплошностей. Так до самых дебрей добавленного времени и было: «МЮ» не очень спокойно, но все-таки отбивался от судорожных атак «Челси», и мало что предвещало еще один сюжетный поворот.

Как выяснилось, решающим фактором в этой встрече стали не только ошибки, но и фигура Палмера. 21-летний хавбек «Челси» проводит невероятный сезон и еще в ноябрьской перестрелке с «Манчестер Сити» (4:4) принес своей команде ничью в добавленное время. Так должно было случиться и сейчас: Далот заработал пенальти в свои ворота, а полузащитник сборной Англии реализовал его. Шла 10-я добавленная минута.

Но на этом финальный свисток не раздался. «Челси» позволили провести еще одну лихорадочную атаку, которую увенчал четким ударом все тот же Палмер! Англичанину помог рикошет, но никого на «Стэмфорд Бридж» это не волновало — синие вырвали победу со счетом 4:3, хотя еще на 90+9-й минуте уступали!

Беспрецедентная развязка, которая легко может морально убить одну команду, а другой — придать уверенности и сил на весь остаток сезона. В любом случае эта игра войдет в историю, и годы спустя ее определенно будут показывать по ТВ вместо развлекательного кино.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Эрик тен Хаг
6
5
Читайте также
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Протагонист, которого рекомендует сам Гвардиола. Колонка Казанского — о Роберто Де Дзерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
2
 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
3
 Ман. Сити 30 20 7 3 67-29 67
4
 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 30 15 3 12 43-44 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 30 11 10 9 51-46 43
10
 Челси 29 12 7 10 53-50 43
11
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
12
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 30 3 6 21 28-80 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 2 : 0
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 0 : 0
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 4 : 1
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 3 : 1
4.04 22:15
Челси – МЮ
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 27 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости