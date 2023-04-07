Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:00

Колкие фразы, брошенная пицца и множество титулов. История великого противостояния Фергюсона и Венгера

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
Арсен Венгер и Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press
Алекс Фергюсон с трофеем АПЛ.
Фото Global Look Press
1/2
Легендарных тренеров включили в Зал славы АПЛ.

Две глыбы

Бесспорно, сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер входят в число сильнейших тренеров в истории футбола. Для английской премьер-лиги их имена носят сакральное значение, а ярчайшие битвы тех «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» многие пересматривают до сих пор.

Венгер и Фергюсон в сумме отработали в своих клубах полвека, а их непрерывная дуэль на стыке веков продолжалась 17 лет. Они встречались друг с другом 49 раз во всех турнирах и оставили после себя серьезное наследие. Недавнее включение шотландца и француза в Зал славы АПЛ — повод вспомнить их великое противостояние.

Первый сезон

Все началось в 1996 году, когда еще не слишком известный французский тренер Арсен Венгер переехал в Лондон после полутора лет работы в японском клубе «Нагоя Грампус». Фергюсон к тому времени уже заработал значительный авторитет: за десять лет работы в «Юнайтед» шотландец завоевал больше десятка различных трофеев, и в сезон-1996/97 «дьяволы» вступали в ранге действующих чемпионов.

Алекс Фергюсон и&nbsp;Арсен Венгер. Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ

Венгер был назначен главным тренером в сентябре, когда «Арсенал» уже стартовал в чемпионате — предшественник француза Брюс Риох конфликтовал с руководством из-за трансферов, поэтому был уволен. «Арсенал» в числе прочих кандидатов рассматривал Йохана Кройфа, но остановил выбор на Венгере, которого еще и пришлось выуживать с живого места — «Нагоя» не хотела так просто отпускать тренера.

Первая встреча Фергюсона и Венгера была не очень событийной — в ноябре 1996-го «МЮ» победил со счетом 1:0 благодаря автоголу Найджела Уинтерберна. Та игра стала переломной для «Юнайтед»: команда Фергюсона прервала серию из трех поражений подряд и начала новую, беспроигрышную, состоявшую из 16 матчей. Во втором круге «МЮ» вновь обыграл «Арсенал» и все-таки защитил титул. «Канониры» же финишировали третьими, что было расценено как успех — до этого в эру АПЛ они на пьедестал не попадали.

Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
Фото Getty Images

Переворот в лиге

Венгер уже в первый год начал демонстрировать свой характер и публично критиковал календарь, который, по его мнению, составлялся под «МЮ». Фергюсон на это никак не реагировал — он еще не осознавал масштаба тренера, который появился в премьер-лиге. Единственная колкость от шотландца прозвучала после назначения Венгера: «Говорите, он умный, так как знает пять языков? У нас есть 15-летний ивуариец, который тоже знает пять языков!»

Алекс Фергюсон. У Алекса Фергюсона пенсия мечты: ужинает с тен Хагом, продолжает влиять на «МЮ» и зарабатывает миллионы

Второй сезон Венгера был для него первым полноценным в Англии, и Арсен с ходу сделал «Арсенал» чемпионом. Сезон-1997/98 еще и породил продолжительное противостояние двух клубов: «Юнайтед» шел первым большую часть чемпионата, но дважды уступил «Арсеналу» и в апреле свалился на второе место.

Это был настоящий триумф Венгера: он не только остановил нарастающую гегемонию «Манчестер Юнайтед», но и принес «Арсеналу» первое золото за семь лет. Помимо этого, лондонцы еще и выиграли Кубок Англии. Оформить золотой дубль во многом помогли новички последних лет: Виейра, Анелька, Овермарс, Пети. «Арсенал» уже стал французским, появились первые шутки, связанные с именем Венгера и названием клуба — болельщики начинали понимать, что Арсен здесь надолго.

Алекс Фергюсон с трофеем АПЛ.
Фото Global Look Press

Легендарный требл Ферги

Разумеется, Фергюсон был в ярости от упущенного чемпионства. В сезоне-1998/99 главный тренер «МЮ» был одержим идеей свергнуть «Арсенал» с трона и увеличил интенсивность тренировок. Впоследствии стало ясно, что дерзость лондонцев значительно повлияла на одно из крупнейших достижений в истории футбола — трофейный хет-трик «Юнайтед» в сезоне-1998/99.

В предыдущем предложении нет ошибки: если бы «МЮ» снова стал чемпионом, то, сытый и довольный, не добрался бы до требла через год. А прорыв «Арсенала» задел Фергюсона, и тот сделал невозможное: за год привел команду к победам в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.

Все прекрасно помнят фантастический триумф «МЮ» в финале еврокубка с «Баварией», но для истории противостояния Фергюсона с Венгером куда более важен полуфинал того Кубка Англии: «Юнайтед» обыграл «Арсенала» в овертайме переигровки, а решающий мяч забил молодой Райан Гиггз. Тот гол — настоящий шедевр. А матч во многом предопределил будущий тройной успех «МЮ».

«Красивейшая жена»

Противостояние «МЮ» и «Арсенала» к тому времени уже стало крупным. Теперь уже Венгер был в гневе: он намеревался усилить состав, ради чего летом 1999 года приобрел у «Ювентуса» 22-летнего нападающего Тьерри Анри. Позже Фергюсон назовет тот шаг ключевым в дуэли с Венгером.

В сезоне-1999/00 свирепый характер встреч этих команд перенесся и на поле: в матче на «Хайбери» произошла легендарная стычка между Роем Кином и Патриком Виейра (в 2005-м они повздорят еще раз в подтрибунке). Чуть позже до Фергюсона долетят слухи о том, что француз разочарован своим статусом в «Арсенале», и «МЮ» сделает запрос о трансфере. Венгер будет этим жутко недоволен — он обвинит Фергюсона в том, что тот «не соблюдает правила».

«Арсенал» укреплялся, но «МЮ» продолжал побеждать: с 1999-го по 2001-й «Юнайтед» выиграл АПЛ трижды кряду, в одном из матчей уничтожив «канониров» — 6:1. Но в сезоне-2001/02 Венгер вернул чемпионский титул в столицу, причем «Арсенал» гарантировал себе титул победой на «Олд Траффорд» в предпоследнем туре, и там же начал праздновать. Фергюсон был этим сильно раздосадован и после матча заявил, что «Юнайтед» весь сезон играл лучше. Венгер ответил на это уже легендарной цитатой: «Каждый считает, что его жена — красивейшая в мире».

Непобедимый «Арсенал» и «пиццагейт»

Середина нулевых — пик противостояния Фергюсона и Венгера. В трех сезонах подряд в Манчестере проходили матчи, которые впоследствии войдут в когорту классики английского футбола.

Сезон-2002/03. 1/8 финала Кубка Англии. «МЮ» — «Арсенал» — 0:2. Гиггз не забил в пустые ворота, а Эду с Вильтором принесли лондонцам победу и выбили «Юнайтед» из Кубка. После игры Фергюсон был в бешенстве: именно тогда в раздевалке главный тренер «МЮ» швырнул бутсой в голову Бекхэма, после чего Дэвид ходил с заклеенной пластырем бровью. По итогам сезона чемпионом стал «Юнайтед».

Арсен Венгер и&nbsp;Курбан Бердыев. «Спросил у Венгера: «Бердыев повесил в тренерской ваш портрет. А кого бы выбрали вы? Арсен вздрогнул»

Сезон-2003/04. Чемпионат Англии. «МЮ» — «Арсенал» — 0:0. «Арсенал» тогда выдал феноменальный сезон: ни разу не проиграл за весь чемпионат, хотя был максимально близок к поражению на «Олд Траффорд» в шестом туре. В добавленное время в ворота Леманна был назначен пенальти, но ван Нистелрой попал в перекладину, а после игры на поле разгорелась потасовка, в которой голландец был центральной фигурой.

Сезон-2004/05. Чемпионат Англии. «МЮ» — «Арсенал» — 2:0. Конец выдающейся серии «Арсенала». Лондонцы стремились достичь отметки в 50 матчей без поражений, но все испортили Фергюсон и судья. Работу арбитра Майка Райли тогда широко обсуждали: он мог удалять Фердинанда и ван Нистелроя еще в первом тайме, а после перерыва назначил крайне спорный пенальти на Руни. Ван Нистелрой его реализовал, но даже после матча страсти не улеглись: как выяснилось много позже, в подтрибунке Сеск Фабрегас бросил в Фергюсона пиццу. Из-за этого эпизода ту игру иронично окрестили пиццагейтом, или битвой при буфете.

Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
Фото Global Look Press

Регресс «Арсенала» и оттепель в отношениях

Сезон-2004/05 еще и был первым в эру Фергюсона/Венгера, когда никто из этой пары великих тренеров не стал чемпионом. Титул тогда, как и год спустя, взял «Челси» Жозе Моуринью.

Примерно в это же время начался регресс «Арсенала» — лондонцы перестали побеждать и все больше стали превращаться в посмешище. Шутки про «вечное» четвертое место «Арсенала» и пуховик Венгера стали звучать гораздо громче победных песен болельщиков на стадионе. Кстати, фанаты со стажем любят ворчать, что на результаты повлиял переезд с уютного «Хайбери» на модный «Эмирейтс» в 2006 году. Новая арена до сих пор не видела чемпионства «Арсенала».

Пока Венгер занимался обустройством «Эмирейтс», Фергюсон побеждал. После двух подряд чемпионств «Челси» флагманом лиги вновь стал «МЮ» — три подряд первых места. «Арсенал» постепенно отдалялся от золота, разрыв с «Юнайтед» рос, пропорционально и теплели отношения между Фергюсоном и Венгером. Конечно, повлияло и появление в лиге нового раздражителя — Моуринью.

Две легенды

Последний раз Венгер и Фергюсон боролись за что-то на равных весной 2009 года: жребий свел «МЮ» и «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов, где «дьяволы» выиграли оба матча, но в финале уступили «Барселоне». После ответной встречи Венгер даже нашел в себе силы поздравить Фергюсона с победой, что сам сэр Алекс особо подчеркнул в своей автобиографии. Указывал шотландец и на то, что они с Венгером начали вместе пить вино, хотя Арсен раньше наотрез отказывался.

Как звезды спорта проявили себя в&nbsp;референдумах о&nbsp;независимости. «Давайте сделаем это!» Как звезды спорта участвовали в референдумах о независимости

В одной из последних дуэлей Фергюсон разгромил «Арсенал» Венгера со счетом 8:2, а в 2013 году шотландец попрощался с футболом, напоследок выиграв свой 13-й титул. Француз покинул «Арсенал» с тремя чемпионствами в 2018-м и тоже больше не работал ни в одном клубе, что очень символично. Теперь оба заслуженно стали первыми тренерами, вошедшими в Зал славы АПЛ.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Арсен Венгер
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лэмпард — в «Челси». Вы серьезно?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 Ньюкасл 28 14 11 3 46-20 53
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 МЮ 28 16 5 7 42-37 53
6
 Брайтон 27 13 7 7 51-34 46
7
 Астон Вилла 29 13 5 11 39-40 44
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 29 10 13 6 46-38 43
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 29 10 9 10 29-30 39
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
14
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
15
 Вест Хэм 28 7 6 15 26-39 27
16
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
17
 Нот. Форест 29 6 9 14 24-52 27
18
 Борнмут 29 7 6 16 27-57 27
19
 Лестер 29 7 4 18 40-51 25
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 - : -
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 - : -
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 - : -
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 - : -
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости