Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:45

Легендарный Силва покидает «Челси», но не завершает карьеру в 39. Почеттино ждет его в роли тренера

Тиагу Силва объявил об уходе из «Челси»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Челси» Тиагу Силва.
Тиагу Силва.
Фото AFP
Теперь Тиагу может выиграть трофей, которого до сих пор нет в его коллекции.

«Челси» на своем официальном сайте сообщил об уходе Тиагу Силвы по окончании сезона. Ветеран команды записал трогательное видеообращение, в котором выразил надежду на то, что еще вернется на «Стэмфорд Бридж».

«Прощания — это для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь, что однажды снова появлюсь здесь», — заявил бразилец.

Последний ветеран

Силва оказался в «Челси» летом 2020-го в пандемийный сезон. Тогда были сомнения, что 35-летний бразилец потянет интенсивный английский футбол. Впрочем, никакого риска не было — за него не заплатили ни фунта. Спустя четыре года он покинет Лондон в качестве легенды «синих».

Карьера Силвы в «Челси» стартовала кошмарно. Казалось, 35-летний защитник вообще не вписывается в молодую банду, которую собрали Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович.

Дебютный матч в АПЛ против «Вест Бромвича» (3:3) — дичайшее количество ошибок в обороне. Тиагу не просто провалил ту встречу, он провалил ее в качестве капитана.

2005 год. ТИАГУ СИЛВА в &quot;Динамо&quot;. «Уже в «Динамо» было видно, что Тиагу Силва — классный защитник». Колонка Дерлея

Несмотря на огромный поток критики, бразилец все же освоился в команде. С Лэмпардом он поработал недолго, но в прощальном письме уделил ему отдельное внимание:

«Благодаря тому, как я пришел в клуб, благодаря поддержке клуба я стал лидером, хотя и не чувствовал этого, будучи новичком. Всегда трудно интегрироваться в новый коллектив, но постепенно я стал частью группы, и Лэмпард сыграл в этом большую роль. Я благодарен ему за это», — сказал Тиагу.

Затем в клуб пришел Томас Тухель. При нем Силва стал ключевой фигурой в тройке защитников и придавал обороне надежности. Тиагу — один из немногих, кто затащил «Челси» в победный финал Лиги чемпионов. Он настолько впечатлил руководство своей игрой, что его контракт продлили еще на год.

Бразильский ветеран застал разные версии «Челси». В какой-то момент появилось ощущение, что Силва совершенно забыл о своем возрасте. Это подмечали и болельщики «синих», сравнивая его с Бенджамином Баттоном — героем известной голливудской картины.

В этом сезоне стало заметно, что Тиагу чуть сдал. На поле он все еще важный игрок, умеющий грамотно страховать более молодых партнеров, но в некоторых моментах ему, безусловно, не хватает скорости и резкости. Кроме того, бразилец устал с психологической точки зрения. Возраст берет свое, поэтому решение покинуть клуб — абсолютно логичное.

Летом в «Челси» не останется ни одного игрока старше 30 лет.

Акела уходит. Стае нужен новый вожак.

Футболист «Челси» Тиагу Силва.
Фото Reuters

Тренерская карьера в «Челси»?

Летом Силва подпишет контракт с «Флуминенсе» — своим родным клубом, в котором он начинал еще в совсем юном возрасте. Ему предложили соглашение до декабря 2025 года. За это время у Тиагу будет шанс выиграть Кубок Либертадорес — один из немногих трофеев, которых в его богатой коллекции еще нет.

Одновременно с этим Силва получает тренерскую лицензию УЕФА B. Маурисио Почеттино уже предложил игроку в будущем войти в его тренерский штаб. Руководство «синих» также заинтересовано в том, чтобы бразилец после завершения игровой карьеры вернулся в систему клуба.

Тиагу Силва. Тиагу Силва: «Моя цель — играть до 40 лет»

Главный тренер «Челси» неоднократно использовал его в этом сезоне для общения с молодыми игроками. Например, в матче против «Астон Виллы» (2:2) Силва сказал важные слова в раздевалке, которые помогли команде не только сравнять счет, но и почти вырвать победу.

Он стал ментором для юных талантов, делясь своим богатым опытом и помогая им развиваться. С лидерскими качествами Силвы, его опытом и растущими тренерскими амбициями он, безусловно, может быть ценным активом для тренерского штаба «Челси».

«Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем вернуться в клуб, хотя и в другой роли. Мою любовь к «Челси» нельзя описать словами», — сообщил Тиагу в прощальном видео.

Маурисио Почеттино
Тиагу Силва
ФК Челси
0
Читайте также
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года
В ВАДА объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями китайских пловцов
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Семаку дают сказочный контракт, его дочь застыдила фантов, клуб заявил о наличии больших денег на трансферы. Что происходит в «Зените» перед матчем с ЦСКА
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» лишился великой традиции: легендарного Ферги-тайма больше не существует
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 33 18 6 9 67-52 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 4 : 2
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 1 : 1
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 3 : 0
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 2
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 0 : 1
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 4 : 1
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 4 : 2
2.05 21:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 25 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости