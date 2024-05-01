Легендарный Силва покидает «Челси», но не завершает карьеру в 39. Почеттино ждет его в роли тренера
«Челси» на своем официальном сайте сообщил об уходе Тиагу Силвы по окончании сезона. Ветеран команды записал трогательное видеообращение, в котором выразил надежду на то, что еще вернется на «Стэмфорд Бридж».
«Прощания — это для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь, что однажды снова появлюсь здесь», — заявил бразилец.
Последний ветеран
Силва оказался в «Челси» летом 2020-го в пандемийный сезон. Тогда были сомнения, что 35-летний бразилец потянет интенсивный английский футбол. Впрочем, никакого риска не было — за него не заплатили ни фунта. Спустя четыре года он покинет Лондон в качестве легенды «синих».
Карьера Силвы в «Челси» стартовала кошмарно. Казалось, 35-летний защитник вообще не вписывается в молодую банду, которую собрали Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович.
Дебютный матч в АПЛ против «Вест Бромвича» (3:3) — дичайшее количество ошибок в обороне. Тиагу не просто провалил ту встречу, он провалил ее в качестве капитана.
Несмотря на огромный поток критики, бразилец все же освоился в команде. С Лэмпардом он поработал недолго, но в прощальном письме уделил ему отдельное внимание:
«Благодаря тому, как я пришел в клуб, благодаря поддержке клуба я стал лидером, хотя и не чувствовал этого, будучи новичком. Всегда трудно интегрироваться в новый коллектив, но постепенно я стал частью группы, и Лэмпард сыграл в этом большую роль. Я благодарен ему за это», — сказал Тиагу.
Затем в клуб пришел Томас Тухель. При нем Силва стал ключевой фигурой в тройке защитников и придавал обороне надежности. Тиагу — один из немногих, кто затащил «Челси» в победный финал Лиги чемпионов. Он настолько впечатлил руководство своей игрой, что его контракт продлили еще на год.
Бразильский ветеран застал разные версии «Челси». В какой-то момент появилось ощущение, что Силва совершенно забыл о своем возрасте. Это подмечали и болельщики «синих», сравнивая его с Бенджамином Баттоном — героем известной голливудской картины.
В этом сезоне стало заметно, что Тиагу чуть сдал. На поле он все еще важный игрок, умеющий грамотно страховать более молодых партнеров, но в некоторых моментах ему, безусловно, не хватает скорости и резкости. Кроме того, бразилец устал с психологической точки зрения. Возраст берет свое, поэтому решение покинуть клуб — абсолютно логичное.
Летом в «Челси» не останется ни одного игрока старше 30 лет.
Акела уходит. Стае нужен новый вожак.
Тренерская карьера в «Челси»?
Летом Силва подпишет контракт с «Флуминенсе» — своим родным клубом, в котором он начинал еще в совсем юном возрасте. Ему предложили соглашение до декабря 2025 года. За это время у Тиагу будет шанс выиграть Кубок Либертадорес — один из немногих трофеев, которых в его богатой коллекции еще нет.
Одновременно с этим Силва получает тренерскую лицензию УЕФА B. Маурисио Почеттино уже предложил игроку в будущем войти в его тренерский штаб. Руководство «синих» также заинтересовано в том, чтобы бразилец после завершения игровой карьеры вернулся в систему клуба.
Главный тренер «Челси» неоднократно использовал его в этом сезоне для общения с молодыми игроками. Например, в матче против «Астон Виллы» (2:2) Силва сказал важные слова в раздевалке, которые помогли команде не только сравнять счет, но и почти вырвать победу.
Он стал ментором для юных талантов, делясь своим богатым опытом и помогая им развиваться. С лидерскими качествами Силвы, его опытом и растущими тренерскими амбициями он, безусловно, может быть ценным активом для тренерского штаба «Челси».
«Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем вернуться в клуб, хотя и в другой роли. Мою любовь к «Челси» нельзя описать словами», — сообщил Тиагу в прощальном видео.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|4 : 2
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|1 : 1
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|3 : 0
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 2
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|0 : 1
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|4 : 1
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|4 : 2
|2.05
|21:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8