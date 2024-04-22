«Бить левой ногой учился у Кобелева и Тихонова». Аршавин рассказал британской прессе о том самом матче с «Ливерпулем»

The Athletic опубликовал материал о покере российского футболиста на «Энфилде».

Издание The Athletic — одно из крупнейших спортивных медиа в мире. Попасть на страницы этого портала — серьезное достижение для любого спортсмена. Офисы компании располагаются в Нью-Йорке и Лондоне. The Athletic много пишет в том числе о российских хоккеистах, но материал о нашем футболе — настоящая редкость на его страницах. 19 апреля на сайте вышел большой материал, посвященный 15-летию покера Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».

«СЭ» приводит адаптированный перевод статьи, для которой автор поговорил с одним из лучших игроков нашего футбола.

***

Немногие избранные вошли в футбольный фольклор, но Аршавин — один из них. «Арсенал» и «Ливерпуль» провели между собой довольно много матчей, и один из самых запоминающихся был сыгран 15 лет назад. 21 апреля 2009 года «Арсенал» прибыл на «Энфилд» менее чем через неделю после того, как вышел в свой последний на данный момент полуфинал Лиги чемпионов.

В его составе на матч чемпионата был Андрей Аршавин. Рекордное на тот момент подписание Арсена Венгера — 15 миллионов фунтов было заплачено «Зениту», плюс еще два ушли позже в виде бонусов. Маленький российский нападающий готовился оставить незабываемые воспоминания для миллионов болельщиков, забив все четыре гола «Арсенала» в ничейном матче с «Ливерпулем» (4:4). Мерсисайдцы боролись за титул, но финишировали вторыми, отстав на одно очко от «МЮ». «Арсенал» же занял по итогам того сезона четвертое место.

Мы запомнили празднование Аршавиным первого гола жестом «тише», шикарный удар в дальний угол в эпизоде со вторым мячом, а также четыре пальца после оформления покера. На севере Лондона и далеко за его пределами навсегда запомнили эти моменты. Однако сам герой с трудом вспоминает те эпизоды.

«Трудно вспомнить, что я чувствовал после каждого забитого гола, — говорит Аршавин. — Наверное, думал, что происходит что-то фантастическое. Я забил три, затем четыре. По сути, один гол шел за другим. Не мог поверить, что мы были в гостях у «Ливерпуля», а я забивал все эти голы. «Энфилд» — это определенно особенное место. На этом стадионе огромные трибуны, но когда я там играл, больших было всего две. Там были типичные старые английские террасы. Песня фанатов You'll Never Walk Alone также делает его особенным. Не могу сказать, что у меня пошли мурашки по коже, но звучало это очень громко! Плюс, когда вы выходите на поле, над вами висит табличка (в туннеле для игроков): «Это Энфилд». Это часть истории английского и мирового футбола. Это футбольная Мекка, всемирно известный стадион».

Андрей Аршавин в фирменном стиле празднует гол «Ливерпулю». Фото Getty Images

Помимо того что Аршавин забил все голы «Арсенала», он нанес всего четыре удара в створ — по два с каждой ноги. Первый — рикошетом от перекладины, второй — сквозь Рейну в дальний угол, третий — под мышкой испанца, а четвертый — четкий выстрел в ближний угол. Аршавин был хорошо известен своей способностью играть обеими ногами, и это сослужило ему хорошую службу в тот вечер.

«Я этого не планировал, — вспоминает Андрей. — В футбольной школе тренеры учили меня, что если мяч находится под левой ногой, то и играть по нему нужно левой. Меня учили, как технично исполнять как левой, так и правой ногой. Но, если честно, моя левая не так хороша.

Я тренировался с Андреем Кобелевым (когда они вместе выступали за «Зенит» в 1999-2001 годах) и смотрел, как он все делает — бьет, отдает, как подает угловые левой ногой, хотя он был правшой. Я пробовал делать так же, как он. Еще я видел по телевизору матчи Андрея Тихонова (экс-полузащитника сборной России) — он вел мяч левой ногой, а затем ей же наносил удар. Я попробовал применить эти навыки, потому что увидел, насколько они эффективны».

Аршавин, Сеск Фабрегас и Самир Насри (позиционно перечислены слева направо) были техническим трио позади Никласа Бендтнера, центрального нападающего «Арсенала» в тот вечер вместо недоступного дуэта Робина ван Перси и Эммануэля Адебайора.

Свобода, предоставленная этим техничным игрокам для ротации позиций, открыла Аршавину возможность для творчества. Смещение Фабрегаса направо к Насри привело к первому празднованию в стиле «тише», которое Аршавин давно посвятил критикам, называвшим его средним футболистом в «Зените».

«Игра с такими техническими игроками, как Фабрегас, Насри и Росицки, несомненно облегчила ситуацию, — вспоминает Аршавин. — Когда твои товарищи по команде редко теряют мяч и могут его направить куда угодно, играть становится проще».

Добавьте к этому невероятную скорость Тео Уолкотта во втором тайме, который ассистировал россиянину во время четвертого гола в контратаке. Тогда у Венгера была команда, способная доставить проблемы любой команде АПЛ.

Гол Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля». Фото Getty Images

Зрители в прямом эфире увидели послематчевое интервью с Аршавиным в футболке «Ливерпуля», поменявшимся джерси с Фернандо Торресом (который оформил дубль в той игре). Однако этот обмен для Аршавина был скорее исключением.

«Я очень редко, а может быть, почти никогда, не просил футболку другого игрока, — говорит он. — Я обещал подарить ее тренеру моих детей Сергею Гордееву. Он коллекционирует футболки с номером 9, поэтому у меня был план поменяться с Торресом».

На вопрос, сохранился ли у него мяч с той игры, Аршавин отвечает: «Мяч подписали все игроки, но у меня его нет. Моя бывшая жена оставила его себе».

Аршавин считает эти четыре гола своими самыми запоминающимися за «Арсенал». После них — дебютный мяч в футболке «канониров» в ворота «Блэкберна» месяцем ранее. А третий — его победный гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоне» в марте 2011 года (2:1).

«Я бы не сказал, что играл в «Арсенале» действительно потрясающе, — говорит Аршавин, который летом 2013 года вернулся в «Зенит» после 31 гола в 144 матчах за «Арсенал». — Мне хотелось бы добиться большего, но я постарался сыграть как можно лучше. Пребывание в этом клубе и четыре гола в ворота «Ливерпуля» сделали меня известным на весь мир. По сей день, когда я куда-то иду и люди узнают меня, вспоминают в первую очередь именно тот матч. Когда мои дети путешествуют и видят, как меня узнают, они также слышат об этой игре. Поэтому время, проведенное в «Арсенале», принесло мне мировое признание».