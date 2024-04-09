Денис Казанский, как большой ценитель АПЛ, считает «Арсенал» и «Сити» фаворитами в матчах с «Баварией» и «Реалом». Элегантные подробности — в новом выпуске его авторской рубрики «Биг-Ден».

«Ты что, Цезарь, что ли?» — эту фразу каждый из нас слышал, пожалуй, не раз. Дома или в школе. Как только мы пытались одновременно есть и читать, разговаривать с соседом по парте и писать под диктовку — в уши мгновенно влетало сравнение с главным героем античности. Сейчас это называется компьютерным словом «многозадачность», но суть не меняется: «быть Цезарем» — значит делать несколько дел одновременно. Сам Юлий, по свидетельству историка Плиния Старшего, мог читать и параллельно диктовать по четыре письма, а иногда и по семь.

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Умение «быть Цезарем» потребуется нам во вторник вечером. В разных местах Европы, но в одно время в одном телевизоре начнутся два матча Лиги чемпионов. Смотреть которые необходимо каждому воспитанному человеку. Матчи в Лондоне и Мадриде выходят за рамки обычной игры в мяч.

Помимо серьезной исторической подоплеки в парах «Арсенал» — «Бавария» и «Реал» — «Сити» заложен культурный код современного спорта, как бы пафосно это ни звучало.

«Бавария» несколько лет подряд указывала «Арсеналу» его место под солнцем. Это было больно. Как мороженое холодное, а торт сладкий, так и «Бавария» выносит «Арсенал» в Лиге чемпионов с разгромным счетом. Особых красок в полотно эпичного краха британцев добавлял результат — три матча подряд счет был одинаковым — 1:5.

Четыре игрока «Баварии», которые помнят те будничные события, до сих пор играют за мюнхенцев — Нойер, Киммих, Коман и Мюллер. В «Арсенале» помнить некому.

Ситуация изменилась кардинально.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Фото AFP

«Бавария» превратилась в команду, которая все не может определиться вдолгую с тренером (как это недавно было с «Арсеналом»). Титул в Германии клуб не получит. Символом неудачи становится англичанин. Харри Кейн уехал из северной части Лондона в начале этого сезона, чтобы наконец-то хотя бы что-нибудь выиграть. Забил в чемпионате 32 мяча и опять остается ни с чем. Гомерический хохот судьбы. Шесть мячей в Лиге чемпионов как последняя надежда на единственно возможный трофей в сезоне.

Рок в европейской сетке тоже просматривается. «Не пытайся покинуть Лондон» — так говорит ему Игра. Впрочем, выступая за «Тоттенхэм» против «Арсенала» 16 раз, он забил 14 мячей.

Микель Артета и Ко это должны учитывать. Как и способность Тухеля превращать адский сезон в райский. Так он сделал недавно с «Челси», победив в португальском финале самого Гвардиолу. «Баварии» терять нечего. Кроме стыда за поражение в домашнем чемпионате.

«Арсенал» в эту пару заходит фаворитом.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Фото Reuters

В календарном году лондонцы практически не пропускают. В Лиге чемпионов в восьми играх, только пять раз соперники расстраивали Лондон. Салиба и Габриэл превратились в колоссальную пару центральных защитников. По модному показателю XGa (ожидаемые моменты соперника) у «Арсенала» самые надежные цифры среди всех клубов пяти лучших европейских лиг. Они практически неуязвимы. Если и возникают проблемы, то против команд, которые прячутся в своей штрафной. Кто идет на «Арсенал» с позиции силы, а «Бавария» не будет парковаться (не по чину), узнают все о прессинге, ликвидации контратак, поздних голах и в целом о боли от поражения.

Микель Артета еще и в беспроигрышной позиции. Если случится вылет от «Баварии», то фокус на домашнем походе за давным-давно позабытым чемпионатом Англии. Если победа, то почему бы не попробовать сделать дубль. Состав и игра для этого есть.

У Тухеля такой роскоши нет. Как и игры. Эти выходные и поражение «Баварии» в маленьком городке Хайденхайм (2:3) как иллюстрация футбольной бытовой трагедии, когда не сошлись характерами команда и тренер.

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«Сити» и «Реал» — игра другого измерения. Музыкального. Большой симфонический оркестр имени Пепа Гвардиолы против джазового коллектива Карло-бэнд. Манчестерский тотальный контроль каждого движения мяча, партнера, структуры (они явно и за рассадкой болельщиков успевают наблюдать) против импровизации, свободной структуры и вдохновения двух солистов Беллингема и Винисиуса.

В прошлом году Мадрид просто задохнулся в Манчестере. Пеп владел мячом 81 процент, 13 раз ударил по воротам «Реала» только в первом тайме и абсолютно заслуженно уничтожил испанцев 4:0.

Стал ли «Реал» другим? Отчасти. Теперь у них есть отрицательный опыт. Анчелотти учтет все тонкости прошлого поражения (плохой левый фланг обороны) и придумает, как использовать свои лучшие стороны (Мадрид чаще других в Лиге чемпионов использует прямые атаки, добиваясь успеха).

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. Фото Reuters

Стал ли другим «Сити»? Хуже точно нет. Засверкал Фоден. Пока помалкивает в больших играх сезона Холанн, но чем не сцена, чтобы напомнить о себе. Тем более, как показывает жизнь, кто из этой пары идет дальше, тот и выигрывает трофей.

Кажется, что здесь шансы ровнее. Обе команды идут за домашним титулом, обе знают, как выигрывать и почему нельзя проиграть.

Комбинация английского полуфинала просматривается (победители выходят друг на друга). Однако «Реал» и Кейн имеют свои аргументы. Их немного, но они есть. Никогда не знаешь какая деталь окажется решающей.

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Для нас же важнее другое. Как быть? Как одновременно следить за играми, в которых нельзя упустить ни мгновения? Включить звук Мадрида, а зрительно быть в Лондоне? Смотреть друг за другом? Настроить телевизор и смартфон? Посмотреть «Арсенал», лечь спать, а завтра на работе включить запись «Реала» и получить удовольствие?

Как на ночь стать Юлием Цезарем и не упустить ничего?

Вопрос, конечно, интересный.