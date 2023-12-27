«МЮ» — жив! Превратил 0:2 в 3:2 в ураганном матче с командой Эмери

Рождественское чудо от «красных дьяволов».

За десять с половиной лет, что прошли с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, «МЮ» успел пережить кризисы разной степени тяжести. Болельщики наверняка уже научились отличать друг от друга разновидности днищ, о которые их любимая команда регулярно стучится. Но всегда оставалась надежда. Не могут же эти кошмары продолжаться бесконечно?

Вот и сейчас «Юнайтед» погрузился в беспросветный мрак. В декабре «МЮ» занял последнее место в несложной группе Лиге чемпионов и остался без евровесны. За месяц команда Эрика тен Хага успела проиграть «Ньюкаслу», «Борнмуту», «Баварии», «Вест Хэму». К старту матча с «Астон Виллой» «МЮ» находился на предпоследнем месте в лиге по количеству забитых мячей. Разговоры об отставке голландского тренера не утихают, но он остается на своем месте.

Игра с бирмингемцами тоже не обещала «дьяволам» ничего хорошего. «Вилла» не просто открытие сезона — она вполне легально участвует в чемпионской гонке. Команда Унаи Эмери не так давно обыграла «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Арсенал», поэтому никакой «Юнайтед» не мог ее испугать.

Под визит на «Олд Траффорд» экс-тренер «Спартака» не стал готовить какой-то особенный план. «Вилла» традиционно высоко действовала без мяча и стремилась поймать соперника в офсайдную ловушку (она лидирует в чемпионате по этому показателю). И до перерыва у гостей все получалось: «МЮ» попал в положение «вне игры» аж шесть раз и, что еще важнее, дважды пропустил.

Здесь уже сыграло роль другое эффективное оружие бирмингемцев — стандартные положения. В первом случае Макгинн прямым ударом со штрафного открыл счет, а чуть позже Лангле с Дендонкером воплотили в гол угловой. Чем занималась оборона «МЮ» в этих эпизодах — вопрос. Сначала дезориентированный Онана ничего не смог сделать с простой подачей соперника, а затем «дьяволы» показали неумение обороняться на стандартах. Дендонкер перед голом оказался в площади ворот в окружении семи соперников, но все равно забил!

Надо сказать, что и до перерыва «МЮ» местами неплохо атаковал, но глобальная картина не выглядела радужной. Сложно было поверить в то, что «Юнайтед» зацепится хотя бы за ничью, так как у «Виллы» все получалось. За бирмингемцев была и статистика: до этого вторника только они во всей лиге не потеряли ни одного очка, ведя в счете.

Однако в построждественский «День подарков» случаются чудеса. И одно из них увидели зрители на «Олд Траффорд». Сперва Гарначо забил прямо из раздевалки, но гол отменили из-за очередного офсайда. Однако «Вилла» продолжала играть с огнем — Эмери отказывался опускать линию обороны даже при счете 2:0 в свою пользу, и гости раз за разом получали опасные забросы за спину. Это все-таки привело к голу Гарначо на исходе часа, а на 71-й минуте 19-летний аргентинец оформил дубль и сравнял счет.

«Вилла» все это время бодалась — она хоть и позволяла создавать опасные моменты, но и сама часто била по воротам. У ворот Онаны становилось жарко и при 1:2, и при 2:2, но «Юнайтед» выдерживал натиск. А на 82-й минуте случилось полноценное чудо: «МЮ» не просто забил, — это сделал Хейлунн, который до этого не мог отличиться в 14 матчах АПЛ. 3:2!

И здесь уже «Вилла» сдалась. Было заметно, что она находится в нокдауне, что она шокирована внезапно пробудившимся полудохлым «МЮ». Больше бирмингемцы ничего создать не смогли и проиграли. Команда Эмери теряет важнейшие очки в борьбе за самые высокие места, а тен Хаг показывает, что как минимум характер у его команды есть, а значит, его карьера на «Олд Траффорд» еще не окончена.