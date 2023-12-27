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«МЮ» — жив! Превратил 0:2 в 3:2 в ураганном матче с командой Эмери

Гоша Чернов
Корреспондент
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26 декабря. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу».
Фото Reuters
Рождественское чудо от «красных дьяволов».
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:2
Астон Вилла

За десять с половиной лет, что прошли с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, «МЮ» успел пережить кризисы разной степени тяжести. Болельщики наверняка уже научились отличать друг от друга разновидности днищ, о которые их любимая команда регулярно стучится. Но всегда оставалась надежда. Не могут же эти кошмары продолжаться бесконечно?

Вот и сейчас «Юнайтед» погрузился в беспросветный мрак. В декабре «МЮ» занял последнее место в несложной группе Лиге чемпионов и остался без евровесны. За месяц команда Эрика тен Хага успела проиграть «Ньюкаслу», «Борнмуту», «Баварии», «Вест Хэму». К старту матча с «Астон Виллой» «МЮ» находился на предпоследнем месте в лиге по количеству забитых мячей. Разговоры об отставке голландского тренера не утихают, но он остается на своем месте.

Игра с бирмингемцами тоже не обещала «дьяволам» ничего хорошего. «Вилла» не просто открытие сезона — она вполне легально участвует в чемпионской гонке. Команда Унаи Эмери не так давно обыграла «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Арсенал», поэтому никакой «Юнайтед» не мог ее испугать.

Под визит на «Олд Траффорд» экс-тренер «Спартака» не стал готовить какой-то особенный план. «Вилла» традиционно высоко действовала без мяча и стремилась поймать соперника в офсайдную ловушку (она лидирует в чемпионате по этому показателю). И до перерыва у гостей все получалось: «МЮ» попал в положение «вне игры» аж шесть раз и, что еще важнее, дважды пропустил.

Здесь уже сыграло роль другое эффективное оружие бирмингемцев — стандартные положения. В первом случае Макгинн прямым ударом со штрафного открыл счет, а чуть позже Лангле с Дендонкером воплотили в гол угловой. Чем занималась оборона «МЮ» в этих эпизодах — вопрос. Сначала дезориентированный Онана ничего не смог сделать с простой подачей соперника, а затем «дьяволы» показали неумение обороняться на стандартах. Дендонкер перед голом оказался в площади ворот в окружении семи соперников, но все равно забил!

Надо сказать, что и до перерыва «МЮ» местами неплохо атаковал, но глобальная картина не выглядела радужной. Сложно было поверить в то, что «Юнайтед» зацепится хотя бы за ничью, так как у «Виллы» все получалось. За бирмингемцев была и статистика: до этого вторника только они во всей лиге не потеряли ни одного очка, ведя в счете.

Однако в построждественский «День подарков» случаются чудеса. И одно из них увидели зрители на «Олд Траффорд». Сперва Гарначо забил прямо из раздевалки, но гол отменили из-за очередного офсайда. Однако «Вилла» продолжала играть с огнем — Эмери отказывался опускать линию обороны даже при счете 2:0 в свою пользу, и гости раз за разом получали опасные забросы за спину. Это все-таки привело к голу Гарначо на исходе часа, а на 71-й минуте 19-летний аргентинец оформил дубль и сравнял счет.

«Вилла» все это время бодалась — она хоть и позволяла создавать опасные моменты, но и сама часто била по воротам. У ворот Онаны становилось жарко и при 1:2, и при 2:2, но «Юнайтед» выдерживал натиск. А на 82-й минуте случилось полноценное чудо: «МЮ» не просто забил, — это сделал Хейлунн, который до этого не мог отличиться в 14 матчах АПЛ. 3:2!

И здесь уже «Вилла» сдалась. Было заметно, что она находится в нокдауне, что она шокирована внезапно пробудившимся полудохлым «МЮ». Больше бирмингемцы ничего создать не смогли и проиграли. Команда Эмери теряет важнейшие очки в борьбе за самые высокие места, а тен Хаг показывает, что как минимум характер у его команды есть, а значит, его карьера на «Олд Траффорд» еще не окончена.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
Унаи Эмери
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
7
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
8
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
11
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
12
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

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