«МЮ» — жив! Превратил 0:2 в 3:2 в ураганном матче с командой Эмери
За десять с половиной лет, что прошли с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, «МЮ» успел пережить кризисы разной степени тяжести. Болельщики наверняка уже научились отличать друг от друга разновидности днищ, о которые их любимая команда регулярно стучится. Но всегда оставалась надежда. Не могут же эти кошмары продолжаться бесконечно?
Вот и сейчас «Юнайтед» погрузился в беспросветный мрак. В декабре «МЮ» занял последнее место в несложной группе Лиге чемпионов и остался без евровесны. За месяц команда Эрика тен Хага успела проиграть «Ньюкаслу», «Борнмуту», «Баварии», «Вест Хэму». К старту матча с «Астон Виллой» «МЮ» находился на предпоследнем месте в лиге по количеству забитых мячей. Разговоры об отставке голландского тренера не утихают, но он остается на своем месте.
Игра с бирмингемцами тоже не обещала «дьяволам» ничего хорошего. «Вилла» не просто открытие сезона — она вполне легально участвует в чемпионской гонке. Команда Унаи Эмери не так давно обыграла «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Арсенал», поэтому никакой «Юнайтед» не мог ее испугать.
Под визит на «Олд Траффорд» экс-тренер «Спартака» не стал готовить какой-то особенный план. «Вилла» традиционно высоко действовала без мяча и стремилась поймать соперника в офсайдную ловушку (она лидирует в чемпионате по этому показателю). И до перерыва у гостей все получалось: «МЮ» попал в положение «вне игры» аж шесть раз и, что еще важнее, дважды пропустил.
Здесь уже сыграло роль другое эффективное оружие бирмингемцев — стандартные положения. В первом случае Макгинн прямым ударом со штрафного открыл счет, а чуть позже Лангле с Дендонкером воплотили в гол угловой. Чем занималась оборона «МЮ» в этих эпизодах — вопрос. Сначала дезориентированный Онана ничего не смог сделать с простой подачей соперника, а затем «дьяволы» показали неумение обороняться на стандартах. Дендонкер перед голом оказался в площади ворот в окружении семи соперников, но все равно забил!
Надо сказать, что и до перерыва «МЮ» местами неплохо атаковал, но глобальная картина не выглядела радужной. Сложно было поверить в то, что «Юнайтед» зацепится хотя бы за ничью, так как у «Виллы» все получалось. За бирмингемцев была и статистика: до этого вторника только они во всей лиге не потеряли ни одного очка, ведя в счете.
Однако в построждественский «День подарков» случаются чудеса. И одно из них увидели зрители на «Олд Траффорд». Сперва Гарначо забил прямо из раздевалки, но гол отменили из-за очередного офсайда. Однако «Вилла» продолжала играть с огнем — Эмери отказывался опускать линию обороны даже при счете 2:0 в свою пользу, и гости раз за разом получали опасные забросы за спину. Это все-таки привело к голу Гарначо на исходе часа, а на 71-й минуте 19-летний аргентинец оформил дубль и сравнял счет.
«Вилла» все это время бодалась — она хоть и позволяла создавать опасные моменты, но и сама часто била по воротам. У ворот Онаны становилось жарко и при 1:2, и при 2:2, но «Юнайтед» выдерживал натиск. А на 82-й минуте случилось полноценное чудо: «МЮ» не просто забил, — это сделал Хейлунн, который до этого не мог отличиться в 14 матчах АПЛ. 3:2!
И здесь уже «Вилла» сдалась. Было заметно, что она находится в нокдауне, что она шокирована внезапно пробудившимся полудохлым «МЮ». Больше бирмингемцы ничего создать не смогли и проиграли. Команда Эмери теряет важнейшие очки в борьбе за самые высокие места, а тен Хаг показывает, что как минимум характер у его команды есть, а значит, его карьера на «Олд Траффорд» еще не окончена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|40-25
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|МЮ
|19
|10
|1
|8
|21-25
|31
|
7
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
8
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27-32
|25
|
11
|Челси
|18
|6
|4
|8
|29-28
|22
|
12
|Вулверхэмптон
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
13
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26-34
|21
|
14
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
18
|Лутон Таун
|18
|4
|3
|11
|21-34
|15
|
19
|Бернли
|19
|3
|2
|14
|18-38
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|19
|2
|3
|14
|15-47
|9
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|1 : 3
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 0
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|2 : 3
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 2
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|3 : 2
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6