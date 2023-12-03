Безумие в АПЛ! «Ман Сити» и «Тоттенхэм» выдали один из лучших матчей сезона

Бешеные 3:3 на «Этихаде».

У команды Пепа Гвардиолы на днях был тяжелый матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. «Горожане» проигрывали немецкой команде 0:2 после первого тайма, но во второй половине перевернули ход матча и вырвали победу. «Сити» прервал двухматчевую серию без побед, но игра показала, что с обороной у чемпионов Англии непорядок.

В то же время «Тоттенхэм» планомерно готовился к сопернику — в этом году лондонцы отдыхают от международных матчей. Впрочем, ноябрь выдался для них очень тяжелым: матч с «Сити» из-за дисквалификации пропускал ключевой защитник Ромеро, а по причине травм отсутствовал целый набор футболистов: ван де Вен, Сессеньон, Перишич, Мэддисон, Соломон, Сарр и Бентанкур. Пришлось ставить в центр обороны номинальных крайков Эмерсона и Дэвиса. Зато в обойму вернулся Ив Биссума, пропускавший игру с «Астон Виллой» из-за перебора желтых.

Сон оформил дубль в первые 10 минут — забил в чужие и свои

Первые пять минут «Сити» давил гостей угловыми. Один из них был заработан наиглупейшим способом: Викарио отбил мяч, но не побежал его сохранять в поле, делегировав эту задачу защитникам. А те, видимо, не сразу поняли итальянца и промедлили. Казалось, судьба наказывает за такие ошибки, но «Тоттенхэм», наоборот, выжал из глупого эпизода максимум пользы — выбежал в контратаку и забил (Сон ворвался в штрафную и пробил Эдерсона). Отдельно отметим, как Брайан Хиль у своей штрафной закрыл мяч корпусом и запустил контрнаступление.

Две минуты спустя Сон забил второй мяч, но не в те ворота: хозяева со штрафного подали во вратарскую, где кореец неумело выставил ногу и переправил мяч в сетку своей команды. Диаш сразу забрал мяч и понес его к центральному кругу, из-за чего чуть не началась стычка — настолько игроки «Сити» хотели победить. А ведь это была только девятая минута!

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На 13-й минуте Холанн не реализовал стопроцентный эпизод. Эмерсон ошибся под давлением, после чего мяч покатился к Бернарду в штрафной — португалец прострелил на свободного Эрлинга, который не попал в фактически пустые ворота. После этого эпизода «Тоттенхэм» очнулся и стал чаще жалить контратаками и подачами с углового (до 20-й минуты было 13:1 по касаниям в чужой штрафной).

Мяч чаще всего шел через фланг реактивного Доку, который один раз даже попал в перекладину — не повезло. Зато удача улыбнулась в следующей атаке: Жереми увидел забегание Бернарду в штрафную, после чего португалец боковым зрением заприметил Фодена у вратарской — Фил элегантно обработал мяч первым касанием, а вторым внес в сетку. Все по канонам Гвардиолы. Спустя пару минут окончательный приговор «шпорам» чуть не вынес Альварес, но удар пришелся в штангу.

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Чумовой по накалу второй тайм и судейский скандал

После перерыва парад промахов Холанна продолжился: вышедший на поле Грилиш на 53-й аккуратно навесил на голову Эрлингу, но высоченный норвежец промазал. Наверное, это один из худших матчей форварда в Англии: пассивность в обороне, упущенные шансы и четыре удара мимо ворот.

Более того, после проигранного им единоборства «Тоттенхэм» вновь сравнял счет. После перехвата владения гости мгновенно доставили мяч в чужую опорную до Ло Чельсо, который выждал пару секунд и пальнул в дальний угол. А ведь казалось, что Джованни сдулся и не нужен Постекоглу, но аргентинец выбивает место в составе. Лондонцы почуяли свежую кровь и вжали «Сити» в штрафную. И это было очень смело, как раз в стиле нового «Тоттенхэма» — мало кто так напрягал чемпиона на его же поле в последние годы.

С другой стороны, лондонцы слишком поверили в себя и начали заигрываться с мячом на своей половине поля. Поэтому на 81-й минуте «Сити» опустил соперника с небес на землю и вновь вышел вперед — Холанн прострелил в центр штрафной на Грилиша, который забил первый мяч в сезоне. Радости Джека не было предела.

Но голевые подвиги на этом не закончились! На 90-й Джонсон с фланга навесил на Кулусевски, который подобно Майклу Джордану воспарил над штрафной и головой сравнял счет. Этому предшествовала смелая замена Постекоглу, который вместо опорника Биссума выпустил на поле форварда Ришарлисона.

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А спустя несколько минут судья Энтони Тейлор превратился в местную легенду. Игрок «Тоттенхэма» поставил подножку Холанну, но Эрлинг удержался на ногах и продолжил атаку, забросив вперед на Грилиша. Джек выбегал один на один с вратарем, но судья зачем-то остановил игру, свистнув фол. Причем офсайда у вывалившегося один на один Грилиша и близко не было.

Тейлор мог исправиться в глазах хозяев, поставив пенальти на последних секундах: Скипп захватил рукой Аканджи в штрафной, но судья посчитал, что контакт недостаточный. По окончании матча футболисты «Сити» как следует прожарили Тейлора за судейство.

Счет 3:3 зафиксировал падение «Манчестер Сити» на третью строчку турнирной таблицы — теперь они отстают от лидирующего «Арсенала» на три очка. «Тоттенхэм» по-прежнему вне топ-4: не хватает двух очков до «Астон Виллы». Несмотря на то что ничью с «горожанами» следует расценивать как положительный результат, лондонцы не побеждают уже четыре матча подряд. Пеп тоже не отстает и уже третий тур подряд играет вничью. Но кого волнует статистика, когда мы увидели настолько крутое шоу?