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«Ньюкасл» не заметил «Юнайтед». Команда тен Хага страдала весь матч

«Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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«Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Фото Reuters
Гарри Магуайр (слева).
Фото Reuters
1/2
Мастерство контрпрессинга.
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Манчестер Юнайтед

Обе команды подходили к матчу после обидных лигочемпионских ничьих. Но, как говорится, есть нюанс. «Ньюкасл» потерял победу с «ПСЖ» на последних минутах из-за скандального пенальти, а «Манчестер Юнайтед» увез ничью из Стамбула, дважды ведя в счете с преимуществом в два мяча.

Дела у команды Эрика тен Хага идут не складно, но и у «Ньюкасла» не лучше: в лазарете половина игроков основы, плюс дисквалифицированный Тонали. Но за «сорок» играла домашняя статистика, которая включала восемь побед в десяти матчах.

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Первый тайм — скука. «Ньюкасл» почти не выпускал «МЮ» из штрафной

В первом тайме «Юнайтед» мог запомниться разве что шляпой Эрика тен Хага. У одного только Александра Исака было пять касаний в чужой штрафной — больше, чем у всего состава гостей. «Ньюкасл» снова осел у штрафной Онаны, а если «МЮ» и выбивал мяч, то хозяева душили их контрпрессингом.

За всю первую половину «Ньюкасл» пробил по воротам 14 раз, а «Юнайтед» отметился всего двумя ударами. Хотя по попаданиям в створ приблизительное равенство: два против одного. Один раз Гордон пальнул из-за штрафной, а потом Альмирон, сместившись с фланга, метил в дальний угол. От гостей постарался Гарначо, но его попытка пришлась на неудобную левую ногу.

Если посмотреть на тепловую карту гостей, то можно ужаснуться. Самая активная зона команды — вратарская Онаны. Мяч совершенно не доходил до Марсьяля, который в кои то веки здоров и вышел на позиции центрфорварда. Тен Хаг ради такого праздника даже уместил Рэшфорда на позицию правого вингера. Маркус тоже не блистал: всего одна успешная попытка дриблинга и ноль ударов.

Гарри Магуайр (слева).
Фото Reuters

Магуайр превратился в Кутепова и чуть не спас «МЮ»

Во втором тайме лучше не стало: «Ньюкасл» снова осел у штрафной Онаны, а если «МЮ» и выносил мяч подальше, то хозяева опять включали контрпрессинг. После череды вечных прострелов и дальних ударов «сороки» все-таки забили: эффективно перехватили мяч, отдали его свободному Триппьеру, который прострелил на дальнюю штангу, где Гордон спокойно подставил ногу.

После гола «Ньюкасл» и не думал сдавать позиции. Хозяева давили — так, что досталось даже бедному Онане, который при такой игре выдавал пасы в аут. Хотя, казалось, камерунского голкипера и покупали именно для таких ситуаций. На 67-й минуте Фабиан Шер чуть не подарил «Юнайтед» надежду: мощно въехал в голеностоп Бруну и был близок к удалению. Но защитника все-таки пощадили.

Андре Онана. Из-за ошибок Онана у «МЮ» почти не осталось шансов на плей-офф. Но в АПЛ он — один из лучших

У игроков «МЮ» потом были две хорошие попытки на проведение контратаки, но «Ньюкасл» магическим образом их пресек в зародыше. Черно-белые великолепно читали эпизоды и перехватывали мячи. Как правильно спросил один из комментаторов матча: «Чем их там кормит Эдди Хау?». И правда, по ощущениям, игроки «Ньюкасла» выигрывали каждое единоборство.

На 82-й гости сообразили действительно опасный момент — чуть не пробили Поупа после углового, но Шер вовремя подставил ногу и выбил мяч. «Юнайтед» оказался первым на подборе и вновь устремился в атаку, но судья остановил порыв, так как вратарь хозяев получил травму. Вернуть в строй Поупа не вышло — выпустили Дубравку, который спасал «Ньюкасл» от Чемпионшипа до прихода шейхов.

Под конец матча Магуайр сравнял счет, но из офсайда. Харри даже не успел порадоваться, так как сразу все понял. Зато судья добавил аж девять минут к тайму — супер-защитник мог успеть забить еще два. В последние десять минут гости владели мячом аж 75% времени, но особых дивидендов это не принесло. Тен Хаг даже пошел ва-банк, отправив Магуайра в нападение — Тедеско с Кутеповым гордятся.

«Ньюкасл» поднялся на пятую строчку и обошел «Юнайтед» в таблице. Манкунианцы теперь на седьмой строчке и отстают от топ-4 на четыре балла. Правда, несмотря на немалое количество потерянных очков, дела у «МЮ» все же не критичны.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Оуэн, Депай, Ди Мария. Седьмой номер в «МЮ» — дар или проклятие?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
6
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
11
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
12
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
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Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
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 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
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2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
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Борнмут – Астон Вилла
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 - : -
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